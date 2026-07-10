Özgür Özel'den Ahmet Telli İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şair ve yazar Ahmet Telli'nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Özel, mesajında, "Çok üzgünüz… Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA