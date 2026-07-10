Haberler

Özgür Özel'den Ahmet Telli İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şair ve yazar Ahmet Telli'nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Özel, mesajında, "Çok üzgünüz… Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti

Beşiktaş aynı günde ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini İstanbul'da ağırladı

Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini ağırladı
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Eski eşini ve oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar