Diyarbakır'daki Kadın Cinayeti.

Diyarbakır'da, daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilen O.D. (37), yürürlüğe giren Covid düzenlemesi kapsamında 3 gün önce tahliye edildi. O.D, tahliyesinin hemen ardından dini nikahlı olduğu R.Y.'yi (28) katletti.

Diyarbakır'da yaşanan cinayete ilişkin açıklama yapan Gizem Özcan, 5 gün önce Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Bütün itirazlarımıza rağmen düzenleme ciddi adaletsizlik barındırmaktadır. Çünkü bu haliyle bile kadınlara yönelik kasten yaralama failleri bu örtük aftan yararlanabilecektir. Tek tek örnek saymak istemiyoruz ama hepiniz biliyorsunuz: Bu ülkede kadınları ağır biçimde yaralayıp cezaevine giren, kısa süre sonra tahliye olup çıkar çıkmaz o kadınları öldüren failler var. Ne hakkınız var öldürmeye varmayan yaralamaları affetmeye? Ne hakkınız var kadınların yaşam hakkını 'Henüz ölmedi' diye pazarlık konusu yapmaya? Biz kadınlar bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandığını belirtti.

Uyarılarının acı biçimde doğrulandığını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün Diyarbakır'da yaşanan kadın cinayeti, 5 gün önce kürsüden söylediklerimizin ne yazık ki bir kehanet değil, çıplak bir gerçek olduğunu gösterdi. Yaşananlar, cezasızlık politikalarının ve kadınların yaşam hakkını ikincil gören anlayışın doğrudan sonucudur. 'Örtülü af' düzenlemeleriyle birleşen bu yaklaşımın nasıl ölümcül sonuçlar doğurduğu bir kez daha ortaya çıktı."

Özcan açıklamasında, kadın cinayetlerinin münferit değil, siyasi ve hukuki tercihlerin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Ne olursa olsun geri adım atmayacağız. Kadın cinayetlerinden hesap soracağız, cezasızlık düzenini dağıtacağız ve bu erkek egemen sistemi değiştireceğiz. Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu değildir" ifadelerini kullandı.