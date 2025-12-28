Haberler

Diyarbakır'daki Kadın Cinayeti.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Diyarbakır'da gerçekleşen kadın cinayetinin cezasızlık politikalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Özcan, 5 gün önce Meclis'te yaptığı konuşmada bu tür düzenlemelerin kadınları hedef aldığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, "Bugün Diyarbakır'da yaşanan kadın cinayeti, 5 gün önce kürsüden söylediklerimizin ne yazık ki bir kehanet değil, çıplak bir gerçek olduğunu gösterdi. Yaşananlar, cezasızlık politikalarının ve kadınların yaşam hakkını ikincil gören anlayışın doğrudan sonucudur. 'Örtülü af' düzenlemeleriyle birleşen bu yaklaşımın nasıl ölümcül sonuçlar doğurduğu bir kez daha ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da, daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilen O.D. (37), yürürlüğe giren Covid düzenlemesi kapsamında 3 gün önce tahliye edildi. O.D, tahliyesinin hemen ardından dini nikahlı olduğu R.Y.'yi (28) katletti.

Diyarbakır'da yaşanan cinayete ilişkin açıklama yapan Gizem Özcan, 5 gün önce Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Bütün itirazlarımıza rağmen düzenleme ciddi adaletsizlik barındırmaktadır. Çünkü bu haliyle bile kadınlara yönelik kasten yaralama failleri bu örtük aftan yararlanabilecektir. Tek tek örnek saymak istemiyoruz ama hepiniz biliyorsunuz: Bu ülkede kadınları ağır biçimde yaralayıp cezaevine giren, kısa süre sonra tahliye olup çıkar çıkmaz o kadınları öldüren failler var. Ne hakkınız var öldürmeye varmayan yaralamaları affetmeye? Ne hakkınız var kadınların yaşam hakkını 'Henüz ölmedi' diye pazarlık konusu yapmaya? Biz kadınlar bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandığını belirtti.

Uyarılarının acı biçimde doğrulandığını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün Diyarbakır'da yaşanan kadın cinayeti, 5 gün önce kürsüden söylediklerimizin ne yazık ki bir kehanet değil, çıplak bir gerçek olduğunu gösterdi. Yaşananlar, cezasızlık politikalarının ve kadınların yaşam hakkını ikincil gören anlayışın doğrudan sonucudur. 'Örtülü af' düzenlemeleriyle birleşen bu yaklaşımın nasıl ölümcül sonuçlar doğurduğu bir kez daha ortaya çıktı."

Özcan açıklamasında, kadın cinayetlerinin münferit değil, siyasi ve hukuki tercihlerin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Ne olursa olsun geri adım atmayacağız. Kadın cinayetlerinden hesap soracağız, cezasızlık düzenini dağıtacağız ve bu erkek egemen sistemi değiştireceğiz. Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor