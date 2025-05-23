CHP'li Özçağdaş, Nurettin Yıldız'a Plaket Veren Eğitim Müdürü'nü TBMM Gündemine Taşıdı

CHP'li Özçağdaş, Nurettin Yıldız'a Plaket Veren Eğitim Müdürü'nü TBMM Gündemine Taşıdı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın altı yaşındaki çocukların evlenebileceğini söyleyen Nurettin Yıldız'a plaket vermesini TBMM'ye taşıdı ve Milli Eğitim Bakanı'na soru önergesi verdi.

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından Nurettin Yıldız'a plaket verilmesini TBMM gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Nurettin Yıldız'a, 'altı yaşındaki çocuklar evlenebilir' dediği için mi plaket vermiştir" dedi.

Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından cevaplanması üzerine TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 'Bu Zamanda Evlilik ve Aile' başlıklı konferans veren Nurettin Yıldız'a İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından plaket verilmesinin nedenini sordu. Özçağdaş, "Sözde ilahiyatçı Nurettin Yıldız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 'Bu Zamanda Evlilik ve Aile' başlıklı konferans vermiştir. Konferans sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından, altı yaşındaki çocuklar evlenebilir, diyen Nurettin Yıldız'a bir plaket verilmiştir" ifadesini kullandı.

Özçağdaş, Tekin'in "Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Nurettin Yıldız'a 'altı yaşındaki çocuklar evlenebilir' dediği için mi plaket vermiştir? Bu sapkın zihniyete geçit veren Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'a öğrencilerimizin teslim edilmesi doğru mudur? Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan hakkında soruşturma başlatılmış mıdır" sorularına yanıt vermesini istedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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