Haberler

CHP Sözcüsü Sarı'dan Orhan Sür Açıklaması: "Kıymetli Bir Yol Arkadaşımızı Kaybetmenin Derin Üzüntüsünü Yaşıyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün yaşamını yitirmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, "Partimize ve Balıkesir'e uzun yıllar boyunca emek vermiş, siyasi yaşamı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini kararlılıkla savunmuş kıymetli bir yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoru" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski Balıkesir Milletvekili ve eski CHP Balıkesri İl Başkanı Orhan Sür'ün yaşamını yitirmesi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"22. Dönem Balıkesir Milletvekilimiz ve önceki dönem Balıkesir İl Başkanımız Orhan Sür'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Partimize ve Balıkesir'e uzun yıllar boyunca emek vermiş, siyasi yaşamı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini kararlılıkla savunmuş kıymetli bir yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Orhan Sür'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, örgütümüze ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız