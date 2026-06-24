CHP Sözcüsü Sarı'dan Orhan Sür Açıklaması: "Kıymetli Bir Yol Arkadaşımızı Kaybetmenin Derin Üzüntüsünü Yaşıyoruz"

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün yaşamını yitirmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, "Partimize ve Balıkesir'e uzun yıllar boyunca emek vermiş, siyasi yaşamı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini kararlılıkla savunmuş kıymetli bir yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoru" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski Balıkesir Milletvekili ve eski CHP Balıkesri İl Başkanı Orhan Sür'ün yaşamını yitirmesi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"22. Dönem Balıkesir Milletvekilimiz ve önceki dönem Balıkesir İl Başkanımız Orhan Sür'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Partimize ve Balıkesir'e uzun yıllar boyunca emek vermiş, siyasi yaşamı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini kararlılıkla savunmuş kıymetli bir yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Orhan Sür'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, örgütümüze ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Kaynak: ANKA