Aylin Nazlıaka: "Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli Derhal Türkiye'yi Terk Edip Afganistan'a Taşınsın"

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, çalışan kadınları hedef alan ve şeriat isteyen bir video paylaşan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'ye tepki gösterdi. Beydilli'nin Anayasayı yok sayarak laikliği ve kadınların eşitlik yurttaşlık hakkını hedef aldığını söyleyen Nazlıaka, "Cafer Beydilli derhal Türkiye'yi terk edip Afganistan'a taşınsın" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki çeken Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli hakkında açıklama yaptı. Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli derhal Türkiye'yi terk edip Afganistan'a taşınsın. Kadınları ikinci sınıf gören, laik Cumhuriyet değerleriyle sorunu olan, şeriat özlemi ile yanıp tutuşan bu karanlık zihniyetin Türkiye'de yeri yoktur. Gelen tepkiler sonrası paylaşımın silinmiş olması da hiçbir şeyi değiştirmez. Söz konusu video, Beydilli'nin kadınlara ve topluma bakışını açıkça ortaya koymaktadır. Kendisi Anayasa'mızı yok saymış ve açıkça şeriat çağrısı yapmıştır. Cumhuriyetimizi, laikliği ve kadınların eşit yurttaşlık hakkını hedef alan bu anlayışa asla boyun eğmeyeceğiz. Atatürk'ün kurduğu laik, çağdaş, demokratik ve özgür Türkiye'den rahatsız olanlara tavsiyemiz nettir: Taliban zihniyetini savunuyorsanız, adresiniz bellidir. Ayrıca 'Türk' Kızılay çatısı altında bu karanlığa alan açan herkes derhal görevden alınmalı, savcılar bu örgütlü suç çağrısı karşısında derhal harekete geçmelidir."

NE OLMUŞTU?

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, sosyal medya hesabından "evde kalsın kızlar ne olur Reis" başlıklı çalışan kadınları ve laikliği hedef alan bir videoyu paylaşmış, paylaşımın ardından Beydilli'nin görevden alınması çağrıları yapılmıştı. Tepkiler sonrası Beydilli, "Kamuoyuna yansıyan paylaşım, şahsi sosyal medya hesabımda sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetleri yansıtmayan bu durum, fark edildiği anda kaldırılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA