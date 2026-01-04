CHP'li Şevkin: "Suriye'deki Katliamın Önüne Geçilmesi İçin TBMM'de Bir Araştırma Komisyonu Kurulmalı"

(HATAY) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Türkiye'den Suriye'ye güvenli bir insani koridor açılmalı, soykırıma uğrayan Alevilerin Türkiye'deki akrabalarına sağlıklı bir şekilde kavuşmaları sağlanmalıdır. Suriye'de yaşanan insanlık suçunun, katliamların ve soykırımın önüne geçilmesi ve olayların tüm yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmalıdır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Yayladağı Sınır Kapısı'nda, milletvekilleri ve sivil toplum örgütleriyle Suriye'deki Alevilere yönelik saldırılara karşı yapılan bir protestoya katıldı.

Burada konuşan Şevkin, Suriye'de Alevilere yapılan katliamın soykırıma dönüştüğünü ve tüm dünyanın bu soykırıma sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yayladağı Sınır Kapısı'ndayız ve ne yazık ki birkaç kilometre ötede bir soykırım gerçekleşiyor. İnsani koridor açıldı ancak gönderilen yardımlar amacına ulaşmadı. Dünyanın neresinde olursa olsun çocukların, kadınların, masum insanların katledilmesi kabul edilemez. Bütün yetkililerin ve dünya kamuoyunun dikkatini buraya çekmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler, daha neyi bekliyorsunuz? Gazze'de 70 bine yakın insan ne yazık ki hayatını kaybetti, kimse kılını kıpırdatmadı. Benzer soykırım Suriye'de yaşanıyor. Artık yeter diyoruz. Bu soykırıma son verin. İnsani yardım oluşsun. BM, bir heyet oluşsun, TBMM'de de oluşturulacak bir heyet Suriye'deki saptamaları yapsın ve soykırıma son verilsin.

Türkiye'den Suriye'ye güvenli bir insani koridor açılmalı, soykırıma uğrayan Alevilerin Türkiye'deki akrabalarına sağlıklı bir şekilde kavuşmaları sağlanmalıdır. Suriye'de yaşanan insanlık suçunun, katliamların ve soykırımın önüne geçilmesi ve olayların tüm yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmalıdır."