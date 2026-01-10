Haberler

CHP Samsun Milletvekili Çan Vezirköprü'de basın mensuplarıyla buluştu
CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Vezirköprü ilçesinde gazetecilerle bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Çan, ilçenin ulaşım ve altyapı sorunlarına dikkat çekti.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Vezirköprü ilçesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Çan, CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirterek, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Vezirköprü'nün sorunları olduğunu belirten Çan, özellikle ulaşım ve altyapı sporunlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

CHP İlçe Başkanı Nazım Kale ise ilçenin geleceği için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

