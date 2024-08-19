CHP'li Milletvekili Ordu-Giresun Havalimanı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi

(ANKARA) - CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Ordu-Giresun Havalimanı'nın 16 Eylül'den itibaren elli gün sürecek kapatılma kararına tepki gösterdi. Gezmiş, "Yolcu trafiğine kapatılması demek, Giresun Ordu Havalimanı'nın bizlerin Giresunluların ve Orduluların mağduriyeti demek" dedi.

CHP'li Elvan Işık Gezmiş, Ordu-Giresun Havalimanı'nın 50 gün süreyle kapatılmasına tepki gösterdi. Temmuz ayındaki yolcu ve uçak sefer sayısıyla tüm zamanların rekorunun kırıldığına dikkati çeken Gezmiş, kapatılma kararının gözden geçirilmesini istedi.

Havaalanının geçen yıl kasım ayında da 12 gün süreyle kapatıldığını hatırlatan Gezmiş, konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması için Meclis'e soru önergesi verdi. Gezmiş, şöyle konuştu:

"Yolcu trafiğine kapatılması demek, Giresun Ordu Havalimanı'nın bizlerin Giresunluların ve Orduluların mağduriyeti demek. Elli gün kadar uzun bir süreye gerek var mı? Giresun Havalimanı'nda sorun nedir? Zeminde sorun olduğu söyleniyor. Şu anda sorun varsa, uçaklar nasıl inip kalkıyor? Bununla ilgili soru önergelerimizi hazırladık, sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ulaştırma Bakanı'na sordum: Bakım ve onarım çalışmasının yolcu trafiğinin daha az olduğu bir dönemde yapılmamasının sebebi nedir? Bu durum mağduriyete sebep olacaktır. 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren kapatılma kararı hangi kriterlere göre verilmiştir? Karar alınırken geçmiş yıllardaki ağustos, eylül, ekim aylarındaki yolcu sayısı dikkate alınmış mıdır? Bunun parça parça yapılması mümkün değil midir? Daha kısa süreler halinde yapılması mümkün değil midir? Onarım ve bakım çalışmalarının havalimanı faaliyetteyken sürdürülmesi mümkün müdür, değil midir? Yani bunun parça parça yapılması halinde çok fazla mağduriyet olmayacağını düşünüyoruz.

Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık, Ulaştırma Bakanlığı'na sorduk. Yolcularımızın, gurbetçilerimizin, memleketine gidip gelen insanların mağdur olmamasını istiyoruz. Elli gün çok uzun bir süre; bununla ilgili çalışmaların tekrar gözden geçirilerek değerlendirilmesi gerekiyor."