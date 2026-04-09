CHP'li İlgezdi: "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da Sınavın Kaderini Yazılı Değil, Mülakat Belirledi"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da yapılan mülakatlarda usulsüzlük olduğunu ileri sürerek, "Cerrahpaşa'da görevli idari personel için 24-25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına göre, yazılıda 80'in üzerinde puan alan adaylar mülakatta 60'lı puanlarla elenirken yazılı puanı 60'larda kalan adaylar sözlü sınavda 90'a varan notlarla üst sıralara taşındı. Sınavın kaderini yazılı değil, mülakat belirledi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, mülakat sistemine dair yazılı açıklama yaptı. Mülakat nedeniyle yüksek puanlı ve liyakatlı gençlerin elendiğini savunan İlgezdi, "Defalarca isyan ettik, sonuç değişmedi. Bu sefer ki mülakat mağduriyeti İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan. Üniversitenin görevde yükselme sınavlarında yüksek yazılı puan alan çok sayıda aday mülakatla elenirken, düşük puanlı adaylar sözlü sınavla üst sıralara taşınarak sınavı kazandı" dedi.

"Mülakatlar haksızlıklara neden olmaya, gençlerimizin hayatlarını karartmaya devam ediyor"

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesinde yer alan "Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulü kaldırılacak, atamalar yazılı sınav sonuçlarına göre yapılacak" vaadini hatırlatan İlgezdi, şunları kaydetti:

"Verilen sözün üzerinden 31 aydan fazla zaman geçti ancak mülakatlar haksızlıklara neden olmaya, gençlerimizin hayatlarını karartmaya devam ediyor. Son örnek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan. Hatırlayınız Hakimlik Savcılık sınavında 115'inci olup mülakatta elenen Mert Akdoğan yaşamına son vermişti. 2013 yılanda da yüksek puanla hakimlik savcılık sınavını kazanıp mülakatta elenen Didem Yayalı intihar etmişti. Kasım 2024'te 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı 'Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Personeli Alımı' ilanına başvuran en yüksek KPSS puanı olan adaydı. Ancak mülakatla elendi ve yerine kendisinden 10 puan düşük alan aday yerleştirildi. Doğuş Can yaşadığı haksızlıktan sonra yaşamına kıydı. Gençlerimizin vebali iktidardadır. Sosyal yardımlaşma vakfından İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığından Milli Eğitime tüm bakanlıklar ve kurumlar en iyi eğitimi alan, yazılı sınavlardan alınlarının akları ile çıkan gençlerimiz, garabet mülakat sistemi yüzünden hayallerine kavuşamadı."

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da yapılan mülakatlarda da usulsüzlük olduğunu ifade eden İlgezdi, şöyle devam etti:

"Cerrahpaşa'da görevli idari personel için 24-25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına göre, yazılıda 80'in üzerinde puan alan adaylar mülakatta 60'lı puanlarla elenirken yazılı puanı 60'larda kalan adaylar sözlü sınavda 90'a varan notlarla üst sıralara taşındı. Sınavın kaderini yazılı değil, mülakat belirledi. Yurt müdürlüğü sınavında 79,79 puanla birinci sıraya yerleşen adaya sözlüde 71 verildi ve atanması engellendi. Yerine 62,62 puan alan aday 91 sözlü puanı verilerek atandı. Şube müdürlüğünde de yazılıda 84,84 alan adayla, 82,82 puan alan 3 aday elendi. Şef kadrosunda yazılıda 68,68 puan alan bir adaya mülakatta 94 puan verilerek sınavı kazanması sağlandı. Ancak 81,81 puan alan aday elendi. Bilgisayar işletmeni kadrosunda yazılıda 64,64 alan adaylar sözlüyle 90'ın üzerine çıkarıldı. Atanan kişiden çok daha yüksek puan alan (77,77, 73,73) adaylar ise elendi. Sekreterlikte de benzer bir tablo oluştu. Yazılıda 78 puan alan aday sözlüde aldığı 57 puan ile elenirken 64 puanlı aday mülakatta aldığı 83 puanla listeye girdi. 70'in üzerinde puan alan dört aday mülakatla sistem dışına itildi. Memur kadrosunda da yazılıda 88,88 ile birinci olan aday sözlü ile elendi. Şoför kadrosundaysa 64 puan alan aday mülakattan aldığı 89 puanla ilk sıraya yerleşti."

Kaynak: ANKA