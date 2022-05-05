CHP'li Kaya'dan HDP'ye "geçmiş olsun" ziyareti

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bırakan 3 baba ile çelengi kaldırmak isteyen HDP binasındaki görevliler arasında çıkan arbede sonrası HDP'yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası HDP Genel Merkezi önünde açıklama yapan Kaya, HDP'nin, Parlamentonun üçüncü büyük partisi olduğunu ve parti genel merkezini ziyaret ettiğini söyledi.

HDP Genel Merkezi'nde milletvekilleri ve parti yöneticilerinin olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Sabahtan bu yana bir sorun yaşanıyormuş genel merkezlerinde. Milletvekili arkadaşlarımız ve parti merkez yöneticilerimizin hem bayramını kutlamaya gelmiştim ama aynı zamanda burada bir sorun olduğunu da gördüm. Türkiye'nin artık bu tür uygulamalardan kurtulması lazım. Siyasi partiler siyaset yapar, siyasi partilerin kendi işleyişleri vardır. Hele hele parlamentoda üçüncü büyük siyasi partinin genel merkezine parti yöneticileri, milletvekilleri ya da parti çalışanları rahatlıkla giremiyorsa bu Türkiye'de demokrasinin ayıbıdır. Demokrasiyi bugün yok edersek yarın bize çok lazım olacak. Bu ülke eğer demokrasisi yoksa, hukuk yoksa, adalet yoksa, özgürlük yoksa o zaman hiç kimsenin yaşam garantisi yok, can güvenliği yok."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrıda bulunduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Burada, bir siyasi parti genel merkezi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışanları yapalım, yakışmayanı yapmayalım. Herkes kendi partisinde, kendi siyasetini özgürce yapabilirsin. Farklı düşünüyor olabiliriz. Farklı siyasal görüşlerden de olabiliriz ki ben CHP'nin milletvekiliyim, farklı bir düşüncedeyim ama bu uygulama Milliyetçi Hareket Partisine de yapılsa, Adalet ve Kalkınma Partisine de yapılsa, İYİ Parti'ye de ya da başka bir partiye de yapılsa kendi özgürlüğüm için, ülkemin demokrasisi için aynı tepkiyi veririm. Bir an önce bu sokak yeniden rahat, özgür ortamına kavuşsun diliyorum. Arkadaşlara, 'geçmiş olsun' dedim. Gözaltında 9 kişi varmış, şu anda 2 kişi bırakılmış. Diğer arkadaşlar hastaneye sevk edilmiş. Muhtemelen onlar da bırakılacak ama bir an önce HDP Genel Merkezi önündeki bu uygulamaya son verilmesini talep ediyorum."