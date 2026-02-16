CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Sivas'ta Meydana Gelen Su Taşkınlarını İbrahim Yumaklı'ya Sordu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ta kar erimesi ve sağanak yağışlar sonrası meydana gelen taşkınları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karasu, "Benzer taşkınların ileride tekrar yaşanmaması için başta Sivas ve ilçeleri olmak üzere taşkın riski yüksek bölgelerde öngörü sistemi, erken uyarı ve acil müdahale organizasyonları hayata geçirilecek midir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ta kar erimesi ve sağanak yağışlar sonrası meydana gelen taşkınlara ilişkin, yazılı açıklama yaparak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Sonbaharda ekilmiş buğday ve arpa tarlalarının bulunduğu binlerce dönüm alanın su baskınına maruz kaldığını açıklayan Karasu, "Çiftçi borçla ekim yaptı, şimdi ürününü değil zararını hasat edecek. Çiftçi üretmezse sofralar boş kalır" ifadesini kullandı.

Tecer Irmağı ve bölgedeki akarsu ve derelerin uzun süredir taşkın riski bulunduğunu hatırlatan Karasu, dere ıslahı ve altyapı yatırımlarının "zamanında yapılmamasının" taşkınlara neden olduğunu iddia etti.

Zarar gören üreticiler için doğrudan gelir desteği, mazot-gübre desteği ve ürün kaybının telafisi konusunda net bir destek takviminin açıklanması gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu bulunan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi de dahil her türlü desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.

"Sivas'ta su altında kalan tarım arazilerinin toplam alanı nedir?"

Taşkınları ve alınması gereken önlemleri Meclis gündemine taşıyan Karasu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

"Sivas'ta her bir ilçe ayrı ayrı gösterilmek üzere taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazilerinin toplam alanı nedir? Bu alan için bakanlığınız tarafından resmi zarar tespit çalışması yapılmış mıdır? Arazileri su baskınından korumak üzere DSİ ve ilgili kurumların yürüttüğü önleyici çalışmalar nelerdir? Son bir yıl içinde Tecer Irmağı ve diğer akarsuların taşmasını engellemek için hangi ıslah ve altyapı yatırımları yapılmıştır? Önümüzdeki yıllar için hangi yatırımların yapılması planlanmaktadır? Bu bölgede ekili ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik olarak hangi acil destek ve tazmin mekanizmaları devreye alınacaktır? Çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği, mazot-gübre desteği ve ürün kaybı telafisi gibi adımlar planlanmakta mıdır? Taşkın nedeniyle ürün kaybı yaşayan çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları için faizsiz erteleme veya yapılandırma yapılacak mıdır? Bu konuda bir karar alınmış mıdır? Su baskınından zarar gören ancak TARSİM sigortası bulunmayan çiftçiler için Bakanlığınız tarafından özel bir destek programı veya afet kapsamında doğrudan hibe desteği sağlanması planlanmakta mıdır? Bölgede iklim değişikliğinin etkilerine karşı kuraklık ve taşkın risklerini birlikte ele alan bütüncül bir tarım su yönetim planı var mıdır? Böyle bir plan hazır ise bu planın ana başlıkları nelerdir? Benzer taşkınların ileride tekrar yaşanmaması için başta Sivas ve ilçeleri olmak üzere taşkın riski yüksek bölgelerde öngörü sistemi, erken uyarı ve acil müdahale organizasyonları hayata geçirilecek midir? Köy yolları, ürün depolama alanları ve altyapı tesislerinin zarar görmesi gibi mağduriyetlerin giderilmesine yönelik olarak il özel idaresi ve bakanlığınız arasında ne tür koordine çalışmalar yapılmaktadır?"