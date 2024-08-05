CHP'li Karasu'dan Instagram erişim engeline tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Dünya üzerinde Instagram'a ve diğer sosyal medya platformlarına erişim yasağı getiren ülkeler hangileridir? Bu karar alınırken, Türkiye'nin uluslararası alandaki ifade ve dijital özgürlükler konusundaki itibarına zarar verme olasılığı değerlendirilmiş midir" diye sordu.

CHP Ulaştırma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Instagram'a erişim engelini TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karusu, yasaklarla bir yere varılamayacağını belirterek Instagram'ın bir an önce açılmasını istedi. Karasu, "Demokratik ve hukuk devleti olan ülkeler asla böyle girişimlerde hamlelerde bulunmazlar" dedi. Karasu, şunları kaydetti:

"Sansüre, sansürle karşılık vermek ancak bu iktidarın aklına gelecek bir yöntemdir. 'AKP, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar, yani 3 Y ile mücadelede edeceğiz' diyerek iktidar oldu ama yandaşlık ve yalanları da ekleyip yola devam etti. Daha önce de youtube, twitter, ekşisözlük'ü kapatmıştı Şimdi de instagramı bir gecede erişime engellediler. Milyonlarca insanı bu şekilde cezalandıramazsınız. Ülkemizi dünyaya rezil ediyorsunuz"

"BTK neden kamuoyuna bir açıklama yapmadı?"

Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili olarak BTK'nın kimden ve hangi talimatı aldığını soran Karasu, "Bu karar alınmadan önce META yetkilileri ile bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapılmış ise içeriği nedir? META Türkiye yetkililerinden, bugüne kadar bakanlığınız tarafından talep edilenler konular ve yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar nelerdir" sorularına yanıt verilmesini istedi.

Erişim engeli kararıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na ne zaman bilgi verildiğinin de açıklanmasını isteyen Karasu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Erişim engeli getirilmesine BTK'dan neden kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamıştır, sizin kamuoyuna geç açıklama yapmanızın gerekçesi nedir?

Söz konusu erişim yasağında işlenen katalog suçlardan hangisi veya hangileri platform üzerinden işlenmiştir?

Dünya üzerinde Instagram'a ve diğer sosyal medya platformlarına erişim yasağı getiren ülkeler hangileridir? Bu karar alınırken, Türkiye'nin uluslararası alandaki ifade ve dijital özgürlükler konusundaki itibarına zarar verme olasılığı değerlendirilmiş midir?

Erişim engeli getirilmesinin ardından açıklamanızda 'Hem hukuki kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmadığı takdirde gerekli müdahale yapılmaktadır' ifadelerini kullanmıştınız. Konuşmanızda geçen 'toplumsal hassasiyetler' nelerdir? Bugüne kadar söz konusu platform ve META'ya bağlı diğer platformlarda bu hassasiyetlere aykırı hangi tutum ya da tutumlar sergilenmiş, bakanlığınız bu konuda hangi yaptırım veya yaptırımları uygulamıştır?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların 'toplumsal hassasiyet' olarak değerlendirilmiş midir, bu paylaşımların erişim engeli getirilmesinde bir etkisi var mıdır?"

Erişim engelinin Türkiye'de sosyal medya platformları üzerinden ticaret yapan birey ve KOBİ'lere de zararı olduğunu vurgulayan Karasu, "Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle instagramın erişime kapalı kalmasının, küçük işletmelere günlük maliyet zararı ne kadardır? Bu zararın karşılanması adına hükümetinizin yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir" diye sordu. Karasu, Türkiye'de bugüne kadar kaç sosyal medya platformunun "katalog suçlar", "kamu güvenliği" ve diğer gerekçelerle erişime kapatıldığının da açıklanmasını istedi.