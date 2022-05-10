CHP'li Karabıyık Bakan Soylu'ya Nesin Vakfı'nı Sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının bloke edilmesini Meclis gündemine taşıdı. Karabıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Nesin Vakfı'nın hesaplarına bloke konulması işleminin bir cemaatin nüfuz kullanmasıyla gerçekleştirildiği iddiası doğru mudur" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul Valiliği'nin bir ay önce izinsiz bağış kampanyası düzenlediği gerekçesiyle Nesin Vakfı'nın banka hesaplarını bloke ettiğine ve bloke edilen hesaplarda Nesin Vakfı'nın kendi öz varlıklarından elde ettikleri gelirlerin de olduğuna dikkat çekti.

CHP'li Karabıyık'ın Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesi şöyle:

"-Nesin Vakfı'nın bazı hesaplarına, izinsiz yardım kampanyası yapıldığı gerekçesi ile bloke konulmasının nedenleri nelerdir? Nesin Vakfı'nın hangi bankalardaki hangi hesaplarına bloke konulmuştur. Bu işlem sırasında vakfın öz gelirlerinin bulunduğu hesaplar bu işlem dışında tutulmuş mudur?

-Nesin Vakfı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca 'bağış kabulüne yetkili' bir vakıf olarak değerlendirilmekte midir? 'Bağış kabulüne yetkili' bir vakıf olarak değerlendirilmekte ise bu faaliyetleri söz konusu Kanunun kapsamı dışında değil midir?

-Nesin Vakfı'nın bağış kabulünün dışında bir "yardım toplama" faaliyetinde bulunduğu iddiasının dayanağı nedir?

-Nesin Vakfı'nın hesaplarına bloke konulması işleminin bir cemaatin nüfuz kullanmasıyla gerçekleştirildiği iddiası doğru mudur?"