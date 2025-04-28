CHP'li Halıcı, TRT Muhabirinin Özgür Özel'i Tehdit Eden Paylaşımını Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) – CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan sosyal medya paylaşımını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Halıcı, "TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez'in bu açıklamaları İletişim Başkanlığı'nın bilgisi ve/veya yönlendirmesi dahilinde midir? Bu şahıs, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hadsizce, pervasızca tehdit edebilme cesaretini kim ya da kimlerden almaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan sosyal medya paylaşımını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Halıcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez'in bu açıklamaları İletişim Başkanlığı'nın bilgisi ve/veya yönlendirmesi dahilinde midir? Bu şahıs, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hadsizce, pervasızca tehdit edebilme cesaretini kim ya da kimlerden almaktadır" diye sordu.

TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak yaptığı paylaşımına yaptığı yorumda, "Hakan başkan, Rusya'da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi" diyerek yanıt vermişti.

Halıcı, "Bu şahıs Genel Başkanımızı tehdit edecek cesareti kimden almaktadır" diye sordu. TRT çalışanlarının tarafsızlığını gözetmek zorunda olduklarını hatırlatan Halıcı, "Boykot paylaşımı yapan oyuncular işten atılırken, insanları ölümle tehdit eden bu şahıs neden korunuyor" dedi. Halıcı, şu soruları yöneltti:

"TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez'in bu açıklamaları İletişim Başkanlığı'nın bilgisi ve/veya yönlendirmesi dahilinde midir? Bu şahıs, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hadsizce, pervasızca tehdit edebilme cesaretini kim ya da kimlerden almaktadır? Bahse konu paylaşım, kamu yayıncılığı ilkeleri ve devlet memurlarının tarafsızlık yükümlülüğü ile bağdaşmakta mıdır? Bu kişi TRT'ye ne zaman, ne şekillerde işe alınmıştır? TRT'den önce nerelerde çalışmıştır? Hangi sınav ve mülakatlarla TRT'de başlatılmıştır? TRT bünyesinde görevli bir gazetecinin, muhalif görüşlü yurttaşların yaşam güvenliğini ima eden bu tür açıklamalarda bulunması hakkında Cumhurbaşkanlığının görüşü nedir? Murat Söylemez'in bu açıklaması ile ilgili ne zaman idari ve hukuki bir soruşturma başlatılacaktır? TRT'den boykot paylaşımı yaptıkları için oyuncular işten çıkartılırken, "muhalif" denilerek çalışanlar işten atılırken; insanları öldürmek gerektiğini ifade eden bu sözde gazeteciye neden dokunulmamaktadır?'"