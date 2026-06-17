Haberler

Muhalefet Milletvekillerinden Meclis Komisyonuna Olağanüstü Toplantı Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, özel sektörde çalışan ve mülakat mağduru öğretmenlerin sorunları nedeniyle TBMM Milli Eğitim Komisyonunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, özel sektörde çalışan öğretmenler ile mülakat mağduru öğretmenlerin yaşadığı sorunlar nedeniyle TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

Halıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz ile mülakat mağduru öğretmenlerimizin sorunları konusunda ortaya çıkan gelişmeler üzerine, muhalefet milletvekilleri olarak TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonumuzu 22 Haziran Pazartesi Günü olağanüstü toplantıya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti

Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

Ne kundaklama, ne elektrik kontağı: Bu yangının çıkış nedeni bambaşka

Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
Makam odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

Sürpriz ziyaret! Makam odasında kol kola poz verdiler

Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı