Muhalefet Milletvekillerinden Meclis Komisyonuna Olağanüstü Toplantı Çağrısı

(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, özel sektörde çalışan öğretmenler ile mülakat mağduru öğretmenlerin yaşadığı sorunlar nedeniyle TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

Halıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz ile mülakat mağduru öğretmenlerimizin sorunları konusunda ortaya çıkan gelişmeler üzerine, muhalefet milletvekilleri olarak TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonumuzu 22 Haziran Pazartesi Günü olağanüstü toplantıya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA