CHP'li Gürer'den Sağlık Bakanı'na Gıda Güvenliği Üzerine İddiaya Dönüşen Sorular

(ANKARA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "gıda zehirlenmeleri ve Zoonotik hastalıklara" yönelik bir dizi soru yöneltti. Gürer, "2025 yılında kaç Zoonotik vaka saptandı? Kaç zehirlenme, kaç ölüm yaşandı? GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların insan sağlığına etkisi incelendi mi? Bu konular halk sağlığı için kritik" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na gıda güvenliği, pestisit–aflatoksin sağlığa etkileri, ambalajlı su içeriği, GDO'lu yemlerin halk sağlığına etkileri, nişasta bazlı şuruplar ve baz istasyonlarına ilişkin yanıtlaması talebiyle bir dizi soru sıraladı.

Gürer'in yönelttiği sorular şöyle:

"Nişasta bazlı şurupların insan sağlığına etkisi incelendi mi? Pestisit ve aflatoksin kalıntılarının hastanelere yansıyan sonuçları var mı? İçme sularında arsenik, demir, klor gibi maddeler için uzman takibi yapılıyor mu? Bu alanda ihtisaslaşmış kaç doktor var Radyasyon dahil ambalajların güneşte bekleme süresine kadar inceleme yapılıyor mu? Damacanalar kaç kez kullanılıyor? Bu konuda şeffaf bir denetim var mı?

"2025 yılında kaç Zoonotik vaka saptandı?"

Gıda zehirlenmeleri artıyor, Zoonotik hastalıklar yaygınlaşıyor; bu alanlarda sağlık eğitiminde yeni düzenlemeler yapılacak mı? Tıp eğitiminde gıda ve Zoonotik hastalıklar için özel bir branş düşünülüyor mu? 2025 yılında kaç Zoonotik vaka saptandı? Kaç zehirlenme, kaç ölüm yaşandı? GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların insan sağlığına etkisi incelendi mi? Bu konular halk sağlığı için kritik.

Baz istasyonlarının, yüksek enerji hatlarının insan sağlığına etkisine ilişkin bilimsel bir izleme yapılıyor mu? Bu konuda veri paylaşacak mısınız?

"Veteriner hekimlerin hastanelerde görev alması düşünülüyor mu?"

Zoonotik hastalıklarda; hayvan hastalıklarının insana geçişi olası ise, veteriner hekimlerin hastanelerde görev alması düşünülüyor mu?"

Zoonotik hastalıklar veya zoonozlar, hayvanlar (omurgalılar) ve insanlar arasında yayılabilen bulaşıcı hastalıklar olarak biliniyor.