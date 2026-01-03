CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... CHP'li Gültekin: "İnşallah Mitinglerin Sonuçları da İlk Seçime Yansıyacak ve İktidar Olacağız"

(ÇANKIRI) - CHP PM Üyesi Volkan Memduh Gültekin, "2026'nın ilk mitingi soğuk havaya rağmen, buz kesen bir havaya rağmen daha önce kale denilen yerlerdeki kalabalığı görüyoruz. Bu aslında insanlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına olan inancını gösteriyor. İnşallah mitinglerin sonuçları da ilk seçime yansıyacak ve iktidar olacağız" dedi.

CHP PM Üyesi Volkan Memduh Gültekin, partisinin Çankırı'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Şu anda çok güzel bir ildeyiz. Selçuklu kentindeyiz. Gördüğünüz gibi salon partisi olmadığımızı gösteren bir kalabalık. 2026'nın ilk mitingi soğuk havaya rağmen, buz kesen bir havaya rağmen daha önce kale denilen yerlerdeki kalabalığı görüyoruz. Bu aslında insanlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına olan inancını gösteriyor. İnşallah mitinglerin sonuçları da ilk seçime yansıyacak ve iktidar olacağız.

Çankırı dışında bu coğrafyanın da genel olarak yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı coğrafyalar olarak nitelendiriliyordu. Ama görüyoruz ki halkta bir şeylerin değiştiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkla bütünleştiğini, yaşananları, ekonomik zorlukları hepsini birlikte görüyoruz. Şu anda ucu ucağı gözükmeyen bir kalabalık var. Soğuk havaya rağmen var. İşte bu bazı şeyleri gösteriyor şu anda halkımıza.

Umarım bu kitlelere yayılan eylem, bu coşku ve tutku tüm Türkiye'ye yayılacak ve iktidar zamanı gelecek."