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CHP'li Gençlerden 102'si Tahliye Edildi

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İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi. Protestolar sonrası Türkiye genelinde yapılan gözaltılarda toplamda 278 kişi tutuklanmıştı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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