CHP'li Genç'ten Sağlık Bakanlığı'na Radyoterapi Kadro Tepkisi

CHP'li Genç'ten Sağlık Bakanlığı'na Radyoterapi Kadro Tepkisi
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Bakanlığı'nın radyoterapi teknikerliği için sadece 8 kişilik kadro ayırmasını eleştirerek, bu durumun halk sağlığına zarar verdiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Bakanlığı'nın son atamalarında radyoterapi teknikerliği için yalnızca 8 kişilik kadro ayrılmasını eleştirerek, "Kanser vakalarının her yıl arttığı bir ülkede, radyoterapi gibi onkoloji hizmetlerinin temel taşı olan bir alanda atama yapılmaması sağlık hizmetlerine açık bir darbedir. Bu sadece bir kadro meselesi değil, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir planlama sorunudur" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı'nın son atama sürecine sert tepki gösterdi. Radyoterapi teknikerliği gibi hayati bir sağlık alanına sadece 8 kişilik kadro ayrıldığını belirten Genç, şunları ifade etti:

"Radyoterapi teknikerliğine yalnızca 8 kişilik kadro ayrıldı"

"Sağlık Bakanlığı'nın son atama sürecinde yine bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Radyoterapi teknikerliği gibi hayati bir sağlık alanına yalnızca 8 kişilik kadro ayrılmış durumda. KPSS'den 88 puan alıp Türkiye genelinde derece yapmış genç bir sağlık emekçisi, atanamadığı için bana şu sözlerle sesleniyor: "Bize verilen sayı 8, biz bu sayıyı kabul etmiyoruz."

"Sadece kadro meselesi değil halk sağlığını doğrudan ilgilendiren planlama sorunu"

Kanser vakalarının her yıl arttığı bir ülkede, radyoterapi gibi onkoloji hizmetlerinin temel taşı olan bir alanda atama yapılmaması sağlık hizmetlerine açık bir darbedir. Bu sadece bir kadro meselesi değil, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir planlama sorunudur.

"Sağlık sistemindeki açıklar liyakatli kadrolarla kapatılmalıdır"

Eylül ayında yapılacağı açıklanan ikinci atamada, radyoterapi teknikerlerine ayrılacak kadronun artırılmasını talep ediyoruz. Gençlerimizin emeği heba edilmemeli, kamu sağlık sistemindeki açıklar liyakatli kadrolarla kapatılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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