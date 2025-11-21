Haberler

CHP'li Erol: İmralı'ya gidilmemesi doğru bir karar

Güncelleme:
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin İmralı'ya gidecek heyete üye vermemesini destekleyerek, bu kararın millet ve ülke için doğru olduğunu belirtti. Erol, terörle mücadelede devlet politikasının önemine değinerek, Apo'nun geçmişteki eylemlerinin unutturulamayacağını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin İmralı'ya gidecek heyete üye vermemesine ilişkin, "Alınan karar milletimiz ve ülkemiz için doğru bir karardır" değerlendirmesini yaptı.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefi, terörle mücadelenin devlet politikası haline gelmesi ve çözümün TBMM'de, milletin iradesiyle şekillenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 'Terörsüz Türkiye' hedefine evet; fakat Apo dün de çocuk katiliydi, bugün de, yarın da katil ve hain olarak kalacaktır.

Sürecin İmralı üzerinden yönetilmesi, devlet geleneğine bağlı ve terör örgütlerine karşı dimdik duran bir milletvekili olarak kabul edebileceğim bir yaklaşım değildir. TBMM komisyon üyelerinin Apo'yu ziyaret etmesine yönelik öneriler ne benim vicdanımda ne de Elazığ halkının vicdanında karşılık bulur. CHP olarak alınan karar milletimiz ve ülkemiz için doğru bir karardır: İmralı'ya gidilmemesi yönünde.

Bu karar partimizin ilkesel duruşunu ve devlet aklını yansıtmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi; barışa da demokrasiye de kararlılıkla ve cesaretle sahip çıkacak iradeye sahiptir. CHP, 102 yıllık çınarıyla bu ülkenin geçmişinin ve geleceğinin teminatıdır. Apo haindir. Apo katildir. Bu gerçek değişmez, değiştirilmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
title
