Murat Emir: "Halkbank Davasının Ertelenmesini 'Diplomasi Zaferi' Diye Pazarlıyorlar. Ortada Zafer Değil, Zamana Yayılmış Bir Tehdit Var"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Halkbank davasının ertelenmesini eleştirerek, bunun aslında bir tehdit olduğunu ve Türkiye'nin finansal egemenliğinin tehlikede olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Halkbank davasının ertelenmesini 'diplomasi zaferi' diye pazarlıyorlar. Oysa ortada zafer değil, zamana yayılmış bir tehdit var. ABD davayı kaldırmadı, bankamıza dış denetçi adı altında fiili bir kayyum dayattı. İsrail-İran gerilimi tırmanırken bu dosyanın nasıl kullanılacağı da ortada. 'Ne istersek yapıyorlar' diyen dostunuz Trump ile sürdürdüğünüz çürük diplomasinin bedeli Türkiye'nin finansal egemenliğini pazarlamak olmuştur. Gerçek budur" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Halkbank davasındaki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emir'in paylaşımı şöyle:

"Halkbank davasının ertelenmesini 'diplomasi zaferi' diye pazarlıyorlar. Oysa ortada zafer değil, zamana yayılmış bir tehdit var. ABD davayı kaldırmadı, bankamıza dış denetçi adı altında fiili bir kayyum dayattı. İsrail-İran gerilimi tırmanırken bu dosyanın nasıl kullanılacağı da ortada. 'Ne istersek yapıyorlar' diyen dostunuz Trump ile sürdürdüğünüz çürük diplomasinin bedeli Türkiye'nin finansal egemenliğini pazarlamak olmuştur. Gerçek budur."

