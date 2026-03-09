CHP'li Durmaz'dan, Doğanyurt'taki Taş Ocağına İlişkin Soru Önergesi: "Mesele Yalnızca Bir Taş Ocağı Değildir; Mesele Üreticinin Geleceğidir"

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Erbaa'ya bağlı Doğanyurt Köyü'nde faaliyet gösteren taş ocağı sahasının genişletilmesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi vererek, "Doğanyurt'ta mesele yalnızca bir taş ocağı değildir; mesele suyun, toprağın, bağın ve üreticinin geleceğidir" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Erbaa'ya bağlı Doğanyurt Köyü'nde faaliyet gösteren taş ocağı sahasının yaklaşık 23,09 hektardan 97,57 hektara çıkarılmasına yönelik girişimi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Durmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMMBaşkanlığı'na ayrı ayrı soru önergeleri vererek sürecin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Durmaz, ÇED sürecinin 2023 Haziran ayında başlatıldığı ve Şubat 2025 ile Kasım 2025'te yapılan İDK toplantılarına rağmen hala sonuçlandırılamadığına da önergelerinde değindi.

Durmaz, Doğanyurt'un üzüm ve özellikle bağ yaprağı üretimiyle öne çıkan tarımsal niteliği yüksek bir köy olduğuna dikkat çekerek, taş ocağı sahasının çevresinde yaklaşık 60 metre mesafede su kaynağı, 200 metreden itibaren tarım alanları ve 1 kilometrelik etki alanında yerleşim ile yoğun bağ alanları bulunduğunu vurguladı.

Durmaz, Yumaklı'ya sunduğu önergede, toz taşınımının yaprak kalitesi, verim ve pazar değeri üzerindeki etkileri ile üreticinin uğrayabileceği gelir kaybına karşı alınacak tedbirleri sordu.

Durmaz, Kurum'a yönelttiği önergede ise izin sınırlarının dışına çıkıldığı iddiaları, toz emisyonu, insan sağlığına etkiler, kültür varlıklarının korunması, rehabilitasyon planı ve ruhsat/izin ihlali varsa iptal ya da geri alma değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı sordu.

Önergelerde ayrıca 2024 yılı birleşik denetiminde kapasite aşımı nedeniyle idari yaptırım uygulandığı bilgisi de yer aldı.

Durmaz, "Doğanyurt'ta mesele yalnızca bir taş ocağı değildir; mesele suyun, toprağın, bağın ve üreticinin geleceğidir. Bağ yaprağıyla, üzümüyle öne çıkan bir köyde kamu yararı; taş ocağı genişletmekte değil, tarım arazilerini ve yaşam kaynaklarını korumaktadır. Bakanlıklar artık bu sessizliği bozmalı, üreticiyi ve köylüyü tedirgin eden tüm iddialara açık ve net yanıt vermelidir" dedi.

Kaynak: ANKA