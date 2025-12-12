CHP'li Dinçer'den TBMM'deki İstismar İddiaları İçin Araştırma Önergesi

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TBMM lokantasında staj yapan meslek lisesi öğrencisi kız çocuklarına cinsel taciz iddialarına ilişkin araştırma önergesi verdi. Dinçer, Meclis çatısı altında ortaya çıkan çocuk istismarı iddialarının sadece mağdur çocukların haklarını değil, Meclis'in kurumsal itibarını ve toplumun adalet duygusunu da derinden sarstığını vurguladı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TBMM lokantasında staj yapan meslek lisesi öğrencisi kız çocuklarının Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin araştırma önergesi verdi. TBMM Genel Sekreterliği'nin yaptığı açıklamayla, stajyer bir çocuğun ailesi tarafından yapılan başvuru üzerine idari soruşturma başlatıldığının ve en az bir personelin görevden uzaklaştırıldığının kamuoyuna duyurulduğunu anımsatan Dinçer, "Bu tablo, iddiaların ciddiyetini ve araştırma zorunluluğunu açıkça ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

İddiaların yalnızca münferit faillerle sınırlı görülmemesi, aynı zamanda kurum içi gözetim, denetim ve bildirim mekanizmalarının da sorgulanması gerektiği vurgulayan Dinçer, "Meclis'te çocukların şikayetlerini güvenle iletebilecekleri bağımsız başvuru mekanizmaları var mıdır? Önceki yıllarda benzer şikayetler olmuş mudur? Meclis'in itibarı örtbasla değil, yüzleşmeyle korunur. Bundan dolayı gerçeklerin üzerine ısrarla ve kararlılıkla gidilmelidir. Kapalı kapılar ardında yürütülen her süreç, istismarcıların değil, çocukların aleyhine çalışır. Bu süreçte şeffaflık, TBMM Genel Sekreterliği'nin en önemli meselesi olmalıdır" ifadesini kullandı.

Dinçer,TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede şunları kaydetti:

"Çocukların üstün yararının gözetilmesi, istismara karşı sıfır tolerans ilkesinin tüm kamu kurumlarında somut adımlarla hayata geçirilmesi ve TBMM'nin bu konuda topluma örnek olacak bir irade ortaya koyması için söz konusu iddiaların Meclis iradesiyle derinlemesine araştırılması zorunlu hale gelmiştir. Bütçe görüşmeleri devam ederken, sadece rakamları değil, çocukların güvenliğini ve geleceğini de konuşmak zorundayız. Bu nedenle tüm siyasi partilerin katılımıyla, partiler üstü bir anlayışla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalı ve bu iddialar en geniş biçimde araştırılmalıdır."