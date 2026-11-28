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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Bolu Yedigöller bölgesinde devlet korumasındaki 10 kız çocuğu ve 3 personeli taşıyan araçla irtibatın kesilmesini büyük bir kaygıyla takip ettiklerini belirterek, "Tek bir evladımızın dahi kılına zarar gelmeden, arama kurtarma ekiplerimizin çalışmasıyla sağ salim bulunmalarını temenni ediyorum" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Bolu Yedigöller bölgesinde 10 kız çocuğu ve 3 personeli taşıyan araçla irtibatın kesilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dinçer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet koruması altındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 personeli taşıyan araçla Bolu Yedigöller bölgesinde irtibatın kesildiği haberini büyük bir kaygıyla takip ediyoruz.

Tek bir evladımızın dahi kılına zarar gelmeden, arama kurtarma ekiplerimizin çalışmasıyla sağ salim bulunmalarını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA