CHP'li Demir, trafik cezaları ve radar denetimleri için Meclis araştırması istedi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, trafik cezalarındaki yüksek artışların trafik güvenliğine etkisinin araştırılması için Meclis araştırması istedi. Demir, radar ve elektronik denetim sistemlerinin kaza ve ihlal verileri dikkate alınarak belirlenmesini istedi, trafik politikasının amacının daha fazla ceza ve gelir değil, kazaları önlemek ve can kurtarmak olması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, son yıllarda trafik cezalarındaki yüksek artışların trafik güvenliğine etkisinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması önergesi sundu.

Demir, trafik cezalarının amacının vatandaşın cebinden daha fazla para almak değil, trafik kurallarına uyulmasını ve kazaların önlenmesini sağlamak olduğunu belirterek, radar ve elektronik denetim sistemlerinin de kapsamlı şekilde incelenmesini istedi.

Trafik güvenliğinin daha fazla ceza kesmek ve daha fazla gelir elde etmek anlamına gelmediğini belirten Demir, "Başarı, toplanan ceza miktarıyla değil; önlenen kazalar, kurtarılan hayatlar ve değişen sürücü davranışlarıyla ölçülmelidir" dedi.

RADAR VE ELEKTRONİK DENETİM SİSTEMLERİ İNCELENSİN

Meclis Araştırması önergesinde, özellikle radar ve elektronik denetim sistemlerine ilişkin uygulamaların incelenmesi talep edildi. Bu kapsamda radar noktalarının hangi kriterlere göre belirlendiğinin, bu noktaların geçmiş yıllardaki kaza ve ihlal verileriyle ilişkisinin bulunup bulunmadığının ve uygulamaların kazaların azaltılmasına somut bir katkı sağlayıp sağlamadığının araştırılması istendi.

Radar uygulamalarına karşı olmadıklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Tam tersine, radarların gerçekten trafik güvenliğini sağlamak için kullanıldığı, kaza riskinin ve hız kaynaklı tehlikenin yüksek olduğu noktalarda denetim yapıldığı konusunda kamuoyunun ikna olması gerekir. Ancak vatandaşın aklında 'Burada amaç güvenliği sağlamak mı, ceza kesmek mi?' sorusu oluşuyorsa bunun cevabını devlet şeffaf biçimde vermelidir."

Trafik cezalarının bir kamu gelirine dönüşüp dönüşmediğinin, elde edilen gelirler ile trafik kazaları ve ölümlerdeki değişimin birlikte değerlendirilmesiyle ortaya konulabileceğini belirten Demir, trafik politikasının hedefinin vatandaştan mümkün olduğunca fazla ödeme almak değil, mümkün olduğunca fazla can kurtarmak olması gerektiğini söyledi.

Demir, trafik cezaları, radar uygulamaları ve denetim politikalarının tüm yönleriyle kapsamlı şekilde araştırılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA