CHP'li Demir, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim sözlerinin çarpıtıldığını savundu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda erken seçime yönelik ifadelerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması erken seçime karşı bir tutum değil, mevcut siyasal koşulların ve iktidarın tercihlerinin gerçekçi bir analizidir. Üstelik Genel Başkanımız, iktidarın ülkenin sorunlarını çözememesi halinde seçimin kendiliğinden gündeme geleceğini açıkça ifade etmiştir. Bu kadar açık bir değerlendirmeyi tersine çevirerek kamuoyuna sunmak gazetecilik değil, bilinçli bir siyasi çarpıtmadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün televizyonların Ankara temsilcilerine yaptığı "erken seçim" açıklamalarının çarpıtıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bilinçli çarpıtmaya açık cevap. Sayın Genel Başkanımızın televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmada, erken seçime ilişkin bir soruya verdiği yanıt bilinçli biçimde çarpıtılmaktadır. Genel Başkanımız, erken seçime karşı olmadığını açık ve tartışmaya yer bırakmayacak biçimde ifade etmiştir. Mevcut ekonomik, siyasal ve diplomatik sorunların çözülememesi durumunda erken seçimin zaten kaçınılmaz hale geleceğini belirtmiştir. Genel Başkanımızın değerlendirmesi son derece açıktır: Mevcut iktidar, özellikle ekonomik krizin yarattığı ağır koşullar altında erken seçime gitmeyi kendi siyasal geleceği açısından riskli görmekte ve bu nedenle erken seçimi tercih etmemektedir. Muhalefetin ise TBMM'de erken seçim kararı aldırabilecek sayısal çoğunluğu bulunmamaktadır.

"BİLİNÇLİ BİR SİYASİ ÇARPITMADIR"

Dolayısıyla Genel Başkanımızın açıklaması erken seçime karşı bir tutum değil, mevcut siyasal koşulların ve iktidarın tercihlerinin gerçekçi bir analizidir. Üstelik Genel Başkanımız, iktidarın ülkenin sorunlarını çözememesi halinde seçimin kendiliğinden gündeme geleceğini açıkça ifade etmiştir. Bu kadar açık bir değerlendirmeyi tersine çevirerek kamuoyuna sunmak gazetecilik değil, bilinçli bir siyasi çarpıtmadır. Gazeteciliği siyasi hesaplaşmaların aracına, yayın organlarını parti bültenlerine dönüştürenlerin Genel Başkanımıza yönelik sistematik saldırılarının arka planını kamuoyuyla paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Eleştiri başka, söylenmeyeni söylenmiş gibi göstermek başkadır. Gazetecilik, açıklamaları bağlamından kopararak siyasi sonuç üretme faaliyeti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, erken ya da zamanında yapılacak her seçime hazırdır. Bir kısım medyanın siyasi hesaplarla yürüttüğü algı operasyonları ne Genel Başkanımızın sözlerinin anlamını ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kararlılığını değiştirebilir. Gerçekleri çarpıtarak siyaset üretilemez. Gazetecilik kisvesi altında yürütülen siyasi operasyonlarla da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yön verilemez."

Kaynak: ANKA