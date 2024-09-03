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CHP'li Bulut, TÜİK'in kaybolan çocuklarla ilgili istatistikleri sordu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in kaybolan çocuklarla ilgili istatistikleri 8 yıldır açıklamadığını belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sorular yöneltti. Bulut, kaybolan çocukların sayısının sır olduğunu ve bu durumun iktidarın ayıbı olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in kaybolan çocuklarla ilgili istatistikleri 8 yıldır açıklamadığını belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a "Çocukların kaybolmasına yönelik TÜİK Adli İstatistik verileri neden 8 yıldır yayınlanmamaktadır? Kaybolan çocuklarla ilgili adli istatistik yayınlamaktan vazgeçilmesinin nedeni nedir? Son 8 yılda kaç çocuk kaybolmuş, bu çocukların kaçı bulunarak ailesine teslim edilmiştir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in 8 yıldır açıklamadığı kayıp çocuklarla ilgili istatistikleri TBMM gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bulut, son yıllarda büyük artış gösteren kayıp çocukların sayısının toplumsal bir yara olduğunu belirtti. Bulut, şunları kaydetti:

"En acısı da kaybolan ya da kaçırılan çocukların büyük bir bölümü bulunamamaktadır. Konuyla ilgili istatistik en son TÜİK tarafından 2016 yılında açıklanmış, bu tarihten sonra herhangi bir veri açıklanmamıştır. 8 yıl önce yayınlanan TÜİK Adli İstatistik verilerine göre, Türkiye'de hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri ya da vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 2008 ve 2016 yılları arasında 104 bin 531'dir. 2016-2023 yılları arasında kaç çocuğun kaybolduğu, bu çocukların kaçının bulunabildiğine dair herhangi bir istatistik bulunmamaktadır."

"Kayıp çocukların sayısı sır"

Kayıp çocuklarla ilgili verdiği önergelere yanıt alamadığını belirten Bulut, "Ortada devasa bir kayıp çocuk sorunu var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izlemekle yetiniyor. Türkiye'de kayıp çocukların sayısı sır. Bu durum başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın olmak üzere iktidarın ayıbıdır" dedi.

"TÜİK neden 8 yıldır istatistik yayınlamıyor?"

Bulut, Bakan Göktaş'a şu soruları yöneltti:

"-Çocukların kaybolmasına yönelik TÜİK Adli İstatistik verileri neden 8 yıldır yayınlanmamaktadır?

-Kaybolan çocuklarla ilgili adli istatistik yayınlamaktan vazgeçilmesinin nedeni nedir?

-Son 8 yılda kaç çocuk kaybolmuş, bu çocukların kaçı bulunarak ailesine teslim edilmiştir?

-Bu dönem içinde kaybolan çocukların yaş ve cinsiyet dağılımı nedir?

-2008 ve 2016 yılları arasında kaybolan 104 bin 531 çocuktan kaçı bulunmuş ve ailelerine teslim edilmiştir?

-Kayıp çocukların önüne geçilmesi için Bakanlığınız tarafından yapılan herhangi bir çalışma var mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Burhanettin Bulut Çocuk

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