CHP'li Bozoğlu: Çöl Tozu Sağlığı Tehdit Ediyor

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, ülke genelinde etkisinde gösteren çöl tozuna ilişkin, "Normal şartlarda toz miktarının limit değerleri bellidir. Ancak bu Sahra Çölü tozunun Türkiye'ye doğru gelmesiyle beraber sınır değerlerinin en az on kat aşıldığını biliyoruz. Bu sınır aşılmış olmasına rağmen Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunu yerine getirmiyor. Bakanlığın bir an önce fabrika ayarlarına dönmesini, halkın çevre problemlerine etkilenmemesi için önleyici faaliyetler yapmasını ve bizim vergilerimizle oluşturulan cihazlardan elde edilen veriyi de kamuoyuyla bir an önce paylaşmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, başta Ankara olmak üzere ülke genelinde etkili olan çöl tozu ile ilgili yaptığı açıklamada, meteorolojik analizler ve uzay verileri sayesinde Sahra Çölünden her yıl düzenli olarak bu tozların geldiğini belirtti. Çöl tozunun halk sağlığı ve çevre problemi yarattığını hatırlatan Bozoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonlarının çalışmadığı ve bu verilerin şu anda ölçülüp kamuoyuyla paylaşılmadığını görüyoruz" dedi.

Bakanlığın isternet internet sitesinde hava kalitesi verilerine ulaşılamadığını kaydeden Bozoğlu, "Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın büyük yatırımlarla, bizlerin vergisiyle kurduğu bu istasyonları şu anda çalıştırmadığını, verileri kamuoyuyla paylaşmadığını üzülerek izliyoruz" ifadelerini kullandı. Bozoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda özellikle Sahra Çölü tozundan kaynaklı olarak alerji hastaları, astım hastaları, yaşlılar ve çocuklar büyük bir risk altında ciddi bir halk sağlığı problemine karşı karşıya kalacaklar. Çünkü bu bir anlamda doğanın kendisinin yenilediği ve doğal bir süreç olmakla beraber insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum. Dolayısıyla bu konuda İlgili Bakanlığın hassas bir şekilde bu konuyu izlemesi ve verileri internet sitesinden paylaşması, valilikler eliyle de vatandaşlara uyarıda bulunması gerekirdi. Ancak bunun gerçekleştirilmediğini görüyoruz.

Normal şartlarda toz miktarının limit değerleri bellidir. Ancak bu Sahra Çölü tozunun Türkiye'ye doğru gelmesiyle beraber sınır değerlerinin en az on kat aşıldığını biliyoruz. Bu sınır aşılmış olmasına rağmen Bakanlık sorumluluğunu yerine getirmiyor ve bu verileri kamuoyuyla paylaşmıyor. Valiliklere de hala uyarılar yapılmamış durumda. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle bu konuyu takip ediyoruz. Bakanlığın bir an önce fabrika ayarlarına dönmesini, halkın çevre problemlerine etkilenmemesi için önleyici faaliyetler yapmasını ve bizim vergilerimizle oluşturulan cihazlardan elde edilen veriyi de kamuoyuyla bir an önce paylaşmasını bekliyoruz."