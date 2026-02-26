CHP'li Becan'dan, Bireysel Silahlanmaya Karşı Meclis Araştırması İstedi, Kanun Teklifi Verdi

(ANKARA) - CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, son yıllarda artan bireysel silahlanmanın can kayıpları, yaralanma ve suç oranlarını artırdığını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi, hem de kanun teklifi verdi. Ruhsatsız silah sayısının 30 milyonu aştığını vurgulayan Becan, "Silaha erişimin kolaylaşması ve etkin denetim mekanizmalarının yetersizliği, toplumsal huzuru tehdit eden, bireylerin yaşam hakkını doğrudan tehlikeye atan bir güvenlik sorununa dönüşmüştür" ifadesini kullandı.

CHP Yalova Milletvekili Becan, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bireysel silahlanmaya karşı faaliyet gösteren Umut Vakfı'nın verilerinin, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de bireysel silahlanmanın büyük bir hızla arttığını ortaya koyduğunu belirtti.

Vakfın son verilerine göre, Türkiye'de 2,5 milyon ruhsatlı silah bulunduğunu, ruhsatsız silah sayısının ise 30 milyonu aştığını aktaran Becan, "Umut Vakfı'nın son açıkladığı Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2024 Raporu'na göre, 2024 yılında Türkiye'de 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşanırken, bu olaylarda 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiştir. Söz konusu vakaların yüzde 82'sinde silah kullanıldığı dile getirilmiştir. 2024 yılıyla birlikte son 11 yılda ise Türkiye'de toplam 37 bin 998 silahlı şiddet olayı basına yansımış, bu olaylarda 23 bin 804 kişinin hayatını kaybettiği, 35 bin 36 kişinin ise yaralandığı belirtilmiştir" bilgisini verdi.

"Türkiye silaha sahip olma oranında 10. sırada"

Küresel verilerin de tüm dünyada sivil silah stokunun zaman içinde hızla arttığını ortaya koyduğunu, dünyada silaha sahip olma oranında Türkiye'nin 10. sırada yer aldığını bildiren Tahsin Becan, şunları kaydetti:

"Bireysel silahlanma yalnızca suç oranlarını artırmakla kalmayıp, özellikle kadınlar ve çocukların kamusal ve özel alanlarda kendilerini güvende hissetmelerini engellemekte, toplumsal korku iklimini beslemekte ve şiddetin olağanlaştırılmasına yol açmaktadır. Toplumsal gerilimin ve kutuplaşmanın arttığı dönemlerde, silahlı şiddetin yaygınlaşması, huzuru tehdit eden bir unsur haline gelmektedir. Bu durum, Anayasa'da güvence altına alınan yaşam hakkı, beden bütünlüğü ve çocukların korunması ilkeleriyle açıkça çelişmektedir. Bu bağlamda, bireysel silahlanmanın nedenleri, yaygınlık düzeyi, silah kaynaklı suç ve şiddet olaylarının bölgesel ve demografik dağılımı, ruhsatsız silahların dolaşımı, mevcut mevzuatın uygulanabilirliği ile denetimlerin yeterliliğinin bilimsel ve nesnel verilerle incelenmesi, toplumsal kutuplaşma ve iç karışıklık risklerinin azaltılması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Nitekim, çok yakın zaman önce, Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde emekliliği reddedilen bir kişi, kurum avukatı Zekeriya Polat'ı tabancayla vurdu. Üstelik maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek ruhsatlı silahıyla saldırıyı gerçekleştirdi."

"Tüm mevzuat yeniden ele alınmalı"

CHP'li Becan, TBMM'de Meclis Araştırması açılmasını isteyerek, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun başta olmak üzere tüm mevzuatın günümüz koşulları ve toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeterliliğinin ve caydırıcılık düzeyinin tüm yönleriyle ele alınması gerektiğini belirtti. Becan, uygulamada karşılaşılan eksiklik ve boşluklar ayrıntılı bir biçimde incelenmesi, ruhsatlandırma süreçlerinde silah edinme şartlarının sıkılaştırılmasını, psikolojik değerlendirme, adli sicil ve risk analizlerinin etkinliğinin artırılmasını talep etti.

"Silah taşıma, yönetmelikle değil, kanunla düzenlenmeli"

Becan, ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'da değişiklik yapılarak, valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlara ateşli silah taşıma ve bulundurma imkanının kaldırılması için kanun teklifi verdi.

Resmi görevliler dışında bireysel silahlanma alanının genişletilmesinin, toplumsal barış açısından tehlike ve tehdit unsuru oluşturduğunu kaydeden Becan, kanun teklifinin gerekçesinde, şunları aktardı:

"Teklifle, değişiklik yapılması istenilen yürürlükteki maddede, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirlenecek esaslara göre Valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlara ateşli silah taşıma ve bulundurma imkanı tanınmaktadır. Bir hukuk devletinde, Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere kamu makamlarına verilen yetkinin somut ve objektif ölçütlerle çerçevelenmiş şekilde tanınması gerekir. Ateşli silah taşıma ve bulundurma imkanı sağlayan izin vesikasının hangi esaslara göre verilebileceği, Meclis tarafından, izin vesikası alması uygun kişi profilinin toplum açısından tehlike yaratmayacak ağır ve titiz niteliksel ölçütlerin belirlenmesi suretiyle somutlaştırılmasıyla ve şekli anlamda kanun aracılığıyla tespit edilmelidir."

Kaynak: ANKA