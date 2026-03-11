Haberler

CHP Milletvekili'nden TRT'ye Soru Önergesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TRT'nin Galatarasay-Liverpool maçı yayınında tribünde açılan "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartının ekrana yansıtılmadığı iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a " Kamu yayıncılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı yönündeki eleştiriler karşısında TRT yönetimi hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır" diye sordu.

(TBMM) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TRT'nin Galatarasay- Liverpool maçı yayınında tribünde açılan "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartının ekrana yansıtılmadığı iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a " Kamu yayıncılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı yönündeki eleştiriler karşısında TRT yönetimi hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır" diye sordu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TRT'nin yayınladığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Galatasaray – Liverpool FC karşılaşmasında tribünlerde açılan "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartın ekrana yansıtılmadığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

10 Mart 2026 tarihinde oynanan karşılaşmada Liverpool taraftarlarının tribünlerde Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı bir pankart açtığını ifade eden Bayraktutan, pankartın barış ve dostluk mesajı taşımasına rağmen TRT yayınında yer almadığına yönelik iddiaların kamuoyunda tartışma yarattığını kaydetti.

Bayraktutan, kamu yayıncısı niteliğindeki TRT'nin söz konusu görüntüleri ekrana yansıtmamasının "sansür" iddialarına neden olduğunu belirterek, TRT'nin yayın politikalarına ilişkin soru işaretlerinin yeniden gündeme geldiğini ifade etti.

Bayraktutan, CUmhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartın TRT yayınlarında yer almamasının nedeni nedir? Bu durum yayın politikası kapsamında alınmış bilinçli bir karar mıdır?"

TRT yayın yönetimi veya sorumlu editörler tarafından söz konusu pankartın ekrana verilmemesi yönünde bir talimat verilmiş midir? Verildiyse kim tarafından verilmiştir? Söz konusu yayın tercihi hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Kamu yayıncılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı yönündeki eleştiriler karşısında TRT yönetimi hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?"

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde 'el sallama' krizi

Yine gergin başladı! Davanın 3. gününde "el sallama" krizi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın başına gelmeyen kalmadı
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Kuzey Kore'den İran için tarihi bir rest daha: Askeri hamleler kabul edilemez

İran için tarihi bir rest daha
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış