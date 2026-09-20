CHP'li Baydar'ın kız kardeşi Özlem Bozkurt genç yaşta hastalığa yenik düştü

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(AYDIN) - CHP Dış Politika Kurulu Başkanı Metin Lütfi Baydar'ın kız kardeşi Özlem Bozkurt, genç yaşta yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

CHP Dış Politika Kurulu Başkanı, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın kız kardeşi Özlem Bozkurt yaşamını yitirdi. Baydar, kız kardeşinin vefatını, "Canım kardeşim Özlem Bozkurt'u genç yaşta yakalandığı amansız hastalıktan kurtaramadık. Kaybettik. Acımız tarifsizdir" sözleriyle duyurdu.

Özlem Bozkurt'un cenazesinin yarın Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Yeşilbayır Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Döşemealtı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Baydar, mesajında, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

MÜSLİM SARI'DAN TAZİYE MESAJI

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Milletvekilimiz ve Dış Politika Kurulu Başkanımız Sayın Metin Lütfi Baydar'ın kardeşi Özlem Bozkurt'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA