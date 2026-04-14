Ali Mahir Başarır: "İnanıyorum Ki Başsavcı Cansu Verdiği Sözü Tutacak ve Gülistan Doku'ya Ne Olduğunu Bulacak"

Başarır, Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugün yapılan operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun olayı çözeceğine inandığını söyleyen Başarır, şunları kaydetti:

"Adaletin terazisi cesur, vicdanlı ve adil olan yargı mensupları sayesinde dengede durur. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, bu niteliklere sahip olduğunu gösterdi. Göreve gelir gelmez, 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku'ya ne olduğunu bulacağı sözünü verdi. Yıllardır sonuçsuz bırakılan soruşturmayı en baştan yürütmeye başladı. Tüm kayıtlar incelemeye alındı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'ın ısrarla arama ekiplerini yanlış alanlara yönlendirdiği iddialarını dikkate aldı. Soruşturmada adı geçen valinin oğlu ile korumasının da aralarında olduğu 13 kişiyi gözaltına aldırdı. Sırada görevini yapmayan bazı kamu görevlilerinin de olduğu biliniyor. İnanıyorum ki Başsavcı Cansu verdiği sözü tutacak ve Gülistan Doku'ya ne olduğunu bulacak. Bu memleketi adil, cesur ve vicdanlılar ayağa kaldıracak."

Kaynak: ANKA