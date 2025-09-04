CHP'li Başarır'dan Gürsel Tekin'e Sert Tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilmesine ilişkin, "Hiç kimse partimizi illegal yargı kararlarıyla teslim almaya gelmesin. Hem halk olarak hem bizler hem partililer çok sert tepki verecektir." dedi.

Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı basın açıklamasında, İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik'in yanında olduklarını söyledi.

Partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in dediği gibi "Gürsel Tekin olarak geleceksen bu çatının kapısının herkese açık olduğunu" belirten Başarır, "Ama postal olarak gelecek, demokrasiyi hiçe sayacak her kimse ona kapımız kapalı." diye konuştu.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde olduğunu dile getiren Başarır, "Hiç kimse partimizi illegal yargı kararlarıyla teslim almaya gelmesin. Hem halk olarak hem bizler hem de partililer çok sert tepki verecektir." ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır, bir basın mensubunun Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'nde görevlendirilmesine ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Herhalde Gürsel Tekin ve uzantıları buraya çevik kuvvetle gelecek kadar alçalmayacaklar. Buraya postalı sokmayacaklar. Ama eğer buna teşebbüs ederlerse biz buradayız. Biz partimizin dediğim gibi bekçileriyiz. Biz milli iradenin bekçileriyiz. Biz demokrasinin bekçileriyiz. Bizim bir hedefimiz var. Bizim bir amacımız var. Ülkeyi bu zalimlerden kurtarmak ve bunun için de hiçbir şeyden korkmuyoruz."