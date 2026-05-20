CHP'li Murat Bakan Polis İntiharını İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Sordu

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, ehliyetsiz araç kullanan bir şahsa ceza yazdığı için mobbing gördüğü ileri sürülen polis memuru Mehmet Erbil'in intiharını Meclis gündemine taşıdı. Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye "Başakşehir Kaymakamı, ehliyetsiz araç kullanan bir şahsa ceza yazan polis memurunu İlçe Emniyet Müdürüne şikayet etti mi?" diye sordu.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, mobbing nedeniyle intihar ettiği ileri sürülen polis memuru Mehmet Erbil'in ölümüne ilişkin TBMM Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Mehmet Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde polis memurunun intiharıyla ilgili iddiaları sıralayan Bakan, şunları kaydetti:

"İddiaya göre; polis memuru Mehmet Erbil, görevi başındayken 'ehliyetsiz araç kullanan' bir şahsa kanun uyarınca trafik cezası yazmıştır. Trafik cezasını yazdığı kişi, polis memurumuz Mehmet Erbil'i 'Ben Başakşehir Kaymakamının yakınıyım' diyerek ceza yazmaması konusunda 'uyarmış'; polis memurumuz ise cezai işlemi uygulamıştır. Başakşehir Kaymakamının İlçe Emniyet Müdürünü aradığı, cezai işlem uygulanan kişinin cezayı yazan polis memuruna 'Kendisinin kim olduğunu söylemesine rağmen ceza yazıldığını' söylediği ve bundan sonra polis memuru Mehmet Erbil'in mobbing gördüğü iddia edilmektedir. Polis memurumuz Mehmet Erbil'e görevli olduğu müdürlükte 'Seninle çalışmayacağız, seni istemiyoruz' gibi beyanlarda bulunulduğu öne sürülmektedir. Emniyet Müdürü'nün bir başkomiseri görevlendirdiği, başkomiserin Mehmet Erbil'in izinli olduğu bir günde arkadaşlarıyla bir kafede otururken Erbil'in yanına giderek uyardığı, birlikte oturduğu arkadaşlarına GBT yaptığı, tayininin çıkacağını söylediği iddia edilmektedir."

CHP'li Bakan, önergesinde polis memuru Mehmet Erbil'in intiharına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şu soruları yöneltti:

"- Başakşehir Kaymakamı, 'ehliyetsiz araç kullanan' bir şahsa kanun uyarınca yazılan bir trafik cezası için İlçe Emniyet Müdürünü aramış mıdır? Kaymakam cezai işlem uygulanan kişinin cezayı yazan polis memuruna 'Kendisinin kim olduğunu söylemesine rağmen ceza yazıldığını' söyleyerek polis memurunu müdürüne şikayet etmiş midir? Bu iddialar araştırılacak mıdır?"

Kaymakam tarafından aranan İlçe Emniyet Müdürü, görevini yapan polis memuruna mobbing uygulamış mıdır? Polis memuru Mehmet Erbil'e görevli olduğu müdürlükte 'Seninle çalışmayacağız, seni istemiyoruz' gibi beyanlarda bulunulduğu doğru mudur?

Mehmet Erbil'in izinli olduğu bir günde arkadaşlarıyla bir kafede otururken bir başkomiserin mekana gelip Erbil'i uyardığı, birlikte oturduğu arkadaşlarına GBT yaptığı ve tayininin çıkacağını söylediği iddiaları doğru mudur?

Ceza işleminin uygulandığı gün ve saatten, polis memuru Mehmet Erbil'in intihar girişiminde bulunduğu ana kadar; iddiaların odağındaki Başakşehir Kaymakamı, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü ve ilgili Trafik Denetleme Büro Amiri arasında gerçekleşen telefon görüşmelerine ait HTS (arama/mesaj) kayıtları geriye dönük incelenecek midir?

Polis memuru Mehmet Erbil'in izinli gününde arkadaşlarıyla oturduğu kafeye giderek GBT sorgulaması yaptığı iddia edilen başkomiserin, bu işlemi hangi yasal gerekçe, emir veya ihbara dayanarak yaptığı resmi kayıtlarda mevcut mudur? Söz konusu kafenin güvenlik kamerası görüntüleri ve o esnada sistem üzerinden yapılan GBT sorgulama kayıtları güvence altına alınmış mıdır?

Polis memuru Mehmet Erbil'i intihara sürüklediği iddia edilen tüm bu olaylar zincirinin ve iddiaların araştırılarak gerçeğin ortaya çıkması amacıyla; Başakşehir Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü ve söz konusu başkomiser ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır? Konuyla ilgili Bakanlığın ilgili teftiş kurulları harekete geçirilmiş midir?

Polis memuru Mehmet Erbil'in İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'ne görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?"

