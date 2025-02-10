CHP'li Bağcıoğlu, Teğmenlere Yapılan Saldırıları Protests Ediyor

Bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesini protesto etmek için emekli askerleri eylem yapmaya çağırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Bağcıoğlu, Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sürecin 30 Ağustos'ta teğmenlerin subaylık yemini etmesiyle başladığını, devamında sosyal medyada ve bazı siyasetçilerle basın organları tarafından teğmenlerin hedef gösterildiğini öne süren Bağcıoğlu, "Kadın teğmen Ebru Eroğlu'na haysiyetsizce cinsel tacize varacak şekilde saldırıda bulundular. Teğmenlerin tabii ki bunlara cevap verecek durumu yok ama biz emekli askerler olarak askerlik onuru, silah arkadaşlığı ruhu, Türk Silahlı Kuvvetlerine sadakat çerçevesinde onların sesi olmaya çalıştık." diye konuştu.

Kendisinin, partisinin milli savunma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz emekli astsubayların mitinglerine de katılıyoruz, oraya da insanları davet ediyoruz, onları da destekliyoruz. Uzman çavuşların kadro sorunlarına da değiniyoruz. Buradan başka şeyler çıkarmak, kanun dışı ithamlarda bulunmak ayrı bir basiretsizlik. Bugün adliyeye geldik, elbette geleceğiz. Kanundan kimse üstün değil. 31 Ağustos'tan itibaren teğmenlere haysiyetsizce saldıranlar, 'Bana getirin ben onları asacağım' diyenler, Anıtkabir'i ziyaretlerini bile edepsiz şekilde değerlendirenler hakkında bir işlem yapılmıyor. Ama Anayasa ve kanunlardan doğan haklarını kullananlar için benim gibi bir soruşturma açılıyor. Bu da herhalde ayrı bir olay. Kaldı ki bunu ben bir gazeteden öğrendim. Bu da maalesef çok üzücü. Ama yine de ben hukuka güveniyorum. Bundan sonra uygun bir karar verileceğini değerlendiriyorum."

Bağcıoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da Bağcıoğlu'nun konuşmasında soruşturma açılmasını gerektirir bir durum olmadığı değerlendirmesinde bulundu.