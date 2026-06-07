Yankı Bağcıoğlu'ndan Sahil Güvenlik İçin Helikopter Çağrısı

(ANKARA) - CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'de Duru-67 isimli balıkçı teknesine saldırıyı hatırlatarak, sahilden uzak mesafedeki arama kurtarma görevleri için, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın "deniz üzeri uygun nitelikli genel maksat helikopteri tedarikinin" acil ihtiyaç olduğunu belirtti.

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, denizlerde arama kurtarma görevlerinin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Denizlerde ilan edilen Arama Kurtarma Bölgelerinde can emniyetinin sağlanması ve kurtarma görevlerinin etkinlikle icra edilmesi, insani sorumluluk ve sadece uluslarası bir yükümlülük değil devletlerin prestiji ve güvenirliği açısından da oldukça önemlidir. Çevre denizlerimizde sahile yakın bölgelerde arama kurtarma görevleri mevcut imkanlarla sorunsuz icra edilebilir. Ancak; Karadeniz'de Duru-67 isimli balıkçı teknesine saldırı olayında olduğu gibi sahilden uzak mesafedeki arama kurtarma görevleri için, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 'deniz üzeri uygun nitelikli genel maksat helikopteri' tedariki acil harekat ihtiyacıdır."

Gökbey helikopteri keşif - gözetleme görevi icra edebilir ama özellikle deniz üzeri uzak mesafeli kurtarma görevleri için hazır çözümlere başvurmak zorunludur. Bu kabiliyet, münhasır ekonomik bölgemizde (MEB) milli görünürlüğümüz ve prestijimiz için oldukça önemli olup tasarruf konusu yapılmaması gerekir. 2014-2015 yıllarında akamete uğratılan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma maksatlı helikopter tedarik projesi süratle tekrar başlatılmalıdır."

Kaynak: ANKA