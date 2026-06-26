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CHP'li Bağcıoğlu'ndan NATO Zirvesi Öncesi Uygulamalara Tepki

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CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, NATO Ankara Zirvesi öncesinde yaşanan uygulamaları eleştirerek, ittifakın kuruluş ilkelerine aykırı durumlar yaşandığını belirtti.

(ANKARA) - CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, NATO Ankara Zirvesi öncesinde yaşanan uygulamalara tepki gösterdi. Bağcıoğlu, "Kuruluş Antlaşması'nın önsözünde demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını ilan eden NATO'nun Ankara Zirvesi öncesinde yaşananlar düşündürücü" dedi.

Bağcıoğlu, NATO Ankara Zirvesi öncesinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bağcıoğlu, NATO'nun kuruluş ilkelerine dikkat çekerek, zirve öncesinde yaşananların düşündürücü olduğunu belirtti. Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluş Antlaşması'nın önsözünde 'demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü' ilkelerine bağlılığını ilan eden NATO'nun Ankara Zirvesi öncesinde yaşananlar düşündürücü! Yurt dışında Türkiye'yi eleştirenleri her fırsatta 'ülkeyi şikayet etmekle' suçlayanlar, bu kez Türk gazetecilerini NATO'ya şikayet etti. Sanki yoksulluk o evlerde yaşayan insanların suçuymuş gibi, Ankaralıların evlerinin önüne paravanlar çekildi. Akademisyenler ve STK üyeleri ağır suçlamalarla tutuklandı."

Kaynak: ANKA
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