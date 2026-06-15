Bağcıoğlu: Etimesgut'un Sivil Uçuşlara Açılmasının Askeri Boyutu Açıklanmalı

(ANKARA) - CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, açılışı yapılan Ankara Havalimanı'na ilişkin, "Kamuoyuna yapılacak açıklamalar yalnızca 'yeni havalimanı' başlığıyla sınırlı kalmamalıdır. Vatandaşların nasıl faydalanacağı kadar, TSK'nın süratli ve kesintisiz sağlık hizmetine erişimini sağlayan askeri sağlık ve tahliye sisteminin, hava ulaştırma ve afet destek faaliyetlerinin nasıl korunacağı da açıklanmalıdır" dedi.

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Ankara Havalimanı'nın açılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Etimesgut Hava Meydanı - Ankara Havalimanı! Etimesgut Hava Meydanı "Ankara Havalimanı" adıyla sivil ve uluslararası uçuşlara açıldı. Etimesgut'ta konuşlu 11'inci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ulaştırma, yaralı tahliye ve afet sonrası destek faaliyetlerinde kritik rol oynayan stratejik bir askeri tesistir. Devlet uçaklarının kullanımına tahsisi gayet doğaldır. Ancak, 'Başkentin hava ulaşım kapasitesini artıracağı' iddia edilmesine rağmen vatandaşlarımızın bu havalimanından nasıl yararlanacağı henüz net değildir. Tarifeli seferler yapılacak mıdır?"

Bunun yanında askeri boyuta ilişkin cevap bekleyen önemli sorular bulunmaktadır: Ambulans uçaklar Etimesgut'ta aynı etkinlikle görev yapmaya devam edecek midir? Askeri yaralı tahliye ve tedavi zinciri nasıl sürdürülecektir? Bölgede mevcut hastanede hava ambulans koordinasyonu, askeri yaralı nakli ve savaş cerrahisi açısından gerekli kapasite korunmakta mıdır? Hava Üssü'nün afet durumunda bölgedeki depolardan afet bölgesine malzeme naklindeki kritik rolü göz önüne alınmış mıdır? Meydanın modernizasyonu için başka üslere intikal ettirilen ulaştırma uçakları süreç sonrasında yeniden Etimesgut'a dönecek midir?

Bir hava üssünün harekat imkan kabiliyeti; yalnızca pist ve uçaklardan ibaret değildir. Eğitim, bakım, lojistik altyapı ve yetişmiş personelle onlarca yılda oluşturulmuş stratejik bir birikimdir. Bu yapının zayıflatılması, harekat imkan ve kabiliyetini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle kamuoyuna yapılacak açıklamalar yalnızca "yeni havalimanı" başlığıyla sınırlı kalmamalıdır. Vatandaşların nasıl faydalanacağı kadar, TSK'nın süratli ve kesintisiz sağlık hizmetine erişimini sağlayan askeri sağlık ve tahliye sisteminin, hava ulaştırma ve afet destek faaliyetlerinin nasıl korunacağı da açıklanmalıdır."

Kaynak: ANKA