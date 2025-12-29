Yalova'da Deaş'a Yönelik Operasyonda 7 Polis Yaralandı... Ensar Aytekin, Polislere Şifa Diledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yalova'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen bir operasyona katılan ve yaralanan 7 polis için sosyal medya üzerinden acil şifalar diledi.
Ensar Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan 7 polisimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel