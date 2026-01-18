Haberler

CHP'li Nazlıaka'dan Atlas Çağlayan'ın Öldürülmesine Tepki: "Artık Yeter! Şiddet Durdurulmalı, Devlet Vatandaşını Korumalı"

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın cinayeti hakkında yaptığı açıklamada, şiddetin durdurulması gerektiğini vurguladı ve devletin vatandaşlarını koruması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın sokak kavgasında öldürülmesine ilişkin "Bu sadece bir cinayet değil, hepimizin güvenliğine yönelmiş bir tehdittir. Artık yeter! Şiddet durdurulmalı. Devlet, vatandaşını korumalı" dedi.

Nazlıaka, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada, "Henüz 17 yaşında bir çocuk… Atlas Çağlayan artık yok! Bu sadece bir cinayet değil, hepimizin güvenliğine yönelmiş bir tehdittir. Artık yeter! Şiddet durdurulmalı. Devlet, vatandaşını korumalı. Sokaklar güvenli hale gelmeli. Başta Atlas'ın ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı, sabır ve dayanma gücü diliyorum. Hepimizin yüreğini yakan bu cinayetin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

