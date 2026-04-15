CHP'li Arslan'dan Sendikalara Çağrı

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 1 Mayıs öncesinde Eskişehir'de sendikalar arasında yaşanan görüş ayrılıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Milyonlarca emekçi bu haldeyken 1 Mayıs'ta bir araya gelmeyecekseniz ne zaman geleceksiniz?" ifadesini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 1 Mayıs öncesinde Eskişehir'de yürütülen ortak kutlama sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Arslan, Eskişehir'de 1 Mayıs için emek ve demokrasi güçlerinin büyük ölçüde ortak irade ortaya koyduğunu ancak iki işçi konfederasyonuna bağlı temsilciler arasında yerelde yaşanan anlaşmazlığın bu tabloyla bağdaşmadığını kaydetti.

Arslan, sürecin öncelikle ilgili kurumların kendi iç diyaloglarıyla çözülmesi gerektiğini belirterek, "Gelinen noktada emeğin ortak çıkarı ve toplumsal sorumluluk gereği bu çağrıyı yapıyorum" dedi. Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Varlık sebebiniz olan milyonlarca emekçi ve emekli bu haldeyken, 1 Mayıs'ta bir araya gelmeyecekseniz ne zaman geleceksiniz? Ayrılık emeğin mücadelesini zayıflatır. Bu ayrışmayı sürdürmenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu tablo karşısında ayrılık, emeğin ortak mücadelesini zayıflatır. 1 Mayıs, ayrışma değil birleşme, rekabet değil dayanışma, ayrı kürsüler değil ortak meydan günü."

Kaynak: ANKA
