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İbrahim Arslan:  Derhal Olağanüstü Kurultay Toplanmalı Ve Tüm Tartışmalar Orada Son Bulmalıdır

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CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, partideki tartışmalara son vermek için derhal olağanüstü kurultay toplanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, "Cumhuriyet Halk Partisi birkaç kişinin makamı değil, milyonların umududur. Yapılması gereken açıktır. Derhal Olağanüstü Kurultay toplanmalı, örgütün ortaya koyduğu irade sandığa yansımalı ve tüm tartışmalar orada son bulmalıdır" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, CHP'de yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kaynak: ANKA
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