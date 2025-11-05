CHP'li Arpacı ve İYİ Partili Türkkan'dan İthalat Eleştirisi

(TBMM) - CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ithalat rakamlarına tepki göstererek, "En güçlü kasımız olması gereken üretim gücümüzü, kalelerimizi yani fabrikalarımızı ihraç ediyoruz. Her geçen gün daha fazla sanayisizleşiyoruz. Her geçen gün daha çok tüketim ve ithalat ülkesi oluyoruz. Türkiye kocaman bir depo mu olacak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı. Komisyon'da Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alınacak.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Ticaret Bakanı'nın sunumunda ithalatın azaldığı ifadesinin yer almasına tepki gösterdi. Mal, hammadde ve ada malı ithalatı azaldığına dikkat çeken Arpacı ithalat rakamlarının, üretim düşüklüğü nedeniyle düştüğünü belirtti. Arpacı, şöyle konuştu:

"Son 3 senede tüketim malı ithalatımız 25 milyardan 55 milyara çıkmış, en büyük yükseliş binek otomobil. Dayanıklı tüketim malı 3,5 milyardan 12 milyar dolara çıkmış, artış yüzde 243. Yarı dayanıklı tüketim malları artış yüzde 115, 4 milyardan 9 milyar dolara çıkmış. Ayakkabı, 2020'de 500 milyon dolar, şimdi 1,7 milyar dolar. E-ticarette bile ayakkabı en çok ithal ürünlerde birinci sıraya yerleşti. 2024 yılı tüketim malları ithalatı toplam 54,5 milyar dolar, yatırım malı ithalatı 50,6 milyar dolar. İlk kez yatırım malından çok tüketim malı ithal ettik.

Artan ihracat ne? En güçlü kasımız olması gereken üretim gücümüzü, kalelerimizi yani fabrikalarımızı ihraç ediyoruz. Her geçen gün daha fazla sanayisizleşiyoruz. Her geçen gün daha çok tüketim ve ithalat ülkesi oluyoruz. Türkiye kocaman bir depo mu olacak? 'Tekstilciye 2 bin 500 TL veriyoruz' dediniz. Tekstil ihracatı ne olmuş? 17 milyardan 12 milyar dolara düşmüş. Kapanan işyeri sayısı 10 bin İstihdam kaybı 360 bin. E-ticaret konusunda geçen sene çıkartılan yasanın sonuçları ne oldu? İhracatı arttıracaktık fakat ithalat arttı! Hem de miktar olarak ihracatın 12 katına ulaştı. 2022 yılından itibaren tek platforma evrilme eğiliminde bir değişiklik var mı? Dijital pazar yerlerinin toplam işlem hacmi ne kadardır? 2024 yılında pazarın en büyük firmasının toplam işlem hacmindeki oranı nedir? 2025 yılında ödenen lisans bedeli ne kadar? Bu yasayı çıkarmasaydınız ne kadar lisans bedeli alınacaktı? Ne kadarlık gelirden vazgeçilmiştir?"

"İğneyi önce kendinize batırın"

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı hedeflerine tepki göstererek yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkkan, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı 2026 yılı hedeflerini büyük bir iyimserlikle açıklamış. Deniliyor ki; 'İhracatımız 282 milyar dolara çıkacak, dünya ihracatındaki payımız artacak. Türkiye; artık ihracatçıdan, sanayiciden, çiftçiden, işçiden çok; rakamla konuşan bürokratların, başarı hikayesi yazan bakanların ülkesi haline geldi.

Bu işi tek başına başarmanız mümkün değil. Yapısal reformlar yalan oldu. Demokrasi, adalet, hukuk. Gören kalmadı. Hazine ve Maliye Bakanları, Sanayi Bakanları, Tarım Bakanları hatta Adalet Bakanları başarı yazmadan sizin başarı elde etmeniz mümkün değil. 2002'de toplu iğne üretemiyorduk, bugün 'yüksek teknoloji ihracatı yüzde 10,7 arttı' diyorsunuz. Yani geçen sene 10 SİHA sattık. Bu sene 11 SİHA mı sattık diyorsunuz? Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatı 2002'de toplam ihracatın yüzde 6'sıydı. Bugün yüzde 3. Yani ihracatın yüzde 97'si düşük ve orta teknoloji. Buna toplu iğne de dahil. Onun için iğneyi önce kendinize batırın.

İthalat rakamlarını gördünüz mü Sayın Bakan? İhracatçı büyümüyor, ithalatçı büyüyor. 2024'te 344 milyar dolar ithalat yaptık, 2025'te bu rakamın 360 milyar doların üzerinde olması bekleniyor. 2026 ve 2027 yılında bu dış ticaret açığı rekor kırar. Malum Trump'a ayakbastı parası olarak, Amerikan mallarında vergiler tek taraflı kaldırıldı. Boinglerin parası ve yanı başımızda Azerbaycan ve Türkmenistan dururken sıvılaştırılmış Amerikan gazı da bu açığı büyütecek. Bu tabloya rağmen hala 'dış ticarette başarı hikayesi' anlatmak, gerçeklerle dalga geçmektir."