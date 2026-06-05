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Kılıçdaroğlu ile Görüşen Vekiller Özgür Özel'i Bilgilendirdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, daha sonra TBMM'de CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'li milletvekilleri, daha sonra TBMM'de CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde saat 19.30'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç'tan oluşan arabuluculuk heyeti, Almanya heyetiyle yapılacak görüşme öncesinde TBMM'ye gelerek CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA
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