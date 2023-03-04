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CHP'Lİ 5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TOPLANTI YAPTI

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CHP'Lİ 5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TOPLANTI YAPTI

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in katıldığı CHP'li 5 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri'nde gerçekleşen toplantısı sona erdi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in katıldığı CHP'li 5 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri'nde gerçekleşen toplantısı sona erdi.

Haber: ANKARA(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Vahap Seçer Güncel Haberler

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