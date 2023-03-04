CHP'Lİ 5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TOPLANTI YAPTI
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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in katıldığı CHP'li 5 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri'nde gerçekleşen toplantısı sona erdi.
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in katıldığı CHP'li 5 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri'nde gerçekleşen toplantısı sona erdi.
Haber: ANKARA(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel