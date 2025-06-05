CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi
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CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığına dair Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Ankara Başsavcılığı, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmasını tamamladı. Savcılık, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

3'ER YIL HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

İddianamede şüpheliler hakkında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istenirken, şüphelilerin "oylamaya hile karıştırdıkları" öne sürüldü.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mağdur", eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ise "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, şüpheliler hakkında alacakları ceza süresince siyaset yasağı konulması da talep edildi.

"ÖZEL'İ DESTEKLEMELERİ İÇİN BİRTAKIM MENFAATLER VERİLDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, kurultay sürecinde ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında ve bazı yazılı ve görsel medya organlarında; CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin Özgür Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğunun bizzat CHP delegeleri parti meclis üyeleri ve partililerce dile getirilmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

İDDİANAME AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayına ilişkin açılan iddianameyi, rüşvet suçunu oluşturduğu iddiasıyla görevsizlik kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıahmetvelierdem500:

kayyum gelecek galiba

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