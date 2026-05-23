Haberler

CHP kurultayında delegelerin oy iradesine müdahale iddiasına ilişkin soruşturmada 11 zanlıya tutuklama talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'rüşvet almak' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamaları bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'rüşvet almak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toplam 13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İfadeleri alınan Aydın, Karayalçın, Dülger, Özdemir, Deniz, Şahin, Sapan, Demirbüken, Metin Kaya, Çiçek ve Şenay tutuklama, Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'ten ilk mesaj

Verdiği mesaj taraftarları çıldırtır
Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım

Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım
Sumud filosunda ağır işkence iddiası: Aktivistler yaşananları tek tek anlattı

Sumud aktivistleri gözaltındayken yaşadıkları İsrail zulmünü anlattı
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama

''Türkler ırkçı'' diye paylaşım yapmıştı! Olayın aslı başka çıktı