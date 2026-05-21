CHP Kurultayı'na İptal Kararı… CHP Malatya İl Başkanı Yıldız: "Bu Karar, Sarayın Gölgesinde Hareket Eden AKP Yargısının Kararıdır"

(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin verilen karara tepki gösterdi. Yıldız, "Mutlak butlan adı altında ortaya konulan bu girişim, hukukun evrensel ilkeleriyle değil, siyasi hesaplarla şekillenmiş bir vesayet anlayışının ürünüdür. Bu karar; bağımsız yargının değil, sarayın gölgesinde hareket eden AKP yargısının kararıdır" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından CHP Malatya İl Başkanlığı önünde partililer ve yurttaşlar bir araya geldi. Toplanan kalabalık sık sık "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" dizeleriyle karara tepki gösterdi. Parti il binası önünde konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi, dünya siyasetinin en köklü çınarlarından biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı önünde yalnızca bir partiye değil; halkın iradesine, demokrasiye ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak için bir araya geldik."

Bugün Türkiye demokrasi tarihi açısından kara bir gündür. Bugün alınan karar, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir karar değildir; bu karar doğrudan milletin iradesine, hukuk devletine ve demokratik siyasete vurulmuş ağır bir darbedir. 'Mutlak butlan' adı altında ortaya konulan bu girişim, hukukun evrensel ilkeleriyle değil, siyasi hesaplarla şekillenmiş bir vesayet anlayışının ürünüdür. Bu karar; bağımsız yargının değil, sarayın gölgesinde hareket eden AKP yargısının kararıdır.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ KORKMAZ, TESLİM OLMAZ, GERİ ADIM ATMAZ"

Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün altı okunun ışığında yürüyenleriz. Bizler, liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında idam kararı verildiği günlerde dahi teslim olmayan, kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren bir halkın evlatlarıyız. Tarih boyunca baskıya boyun eğmeyenlerin, zulme teslim olmayanların yolundan geldik. Bugün de aynı kararlılıkla dimdik ayaktayız.

25 yıldır bu ülkenin kaynaklarını sömüren, adaleti örseleyen, kurumları çürüten anlayışa karşı mücadele eden bizleriz. Halkın iradesini hiçe sayanlara, demokrasiyi yalnızca sandık gününe indirgeyenlere karşı mücadele eden bizleriz. ve bugün çok iyi biliyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturmaya çalışanlar aslında milyonların umudunu susturmak istemektedir.

Ancak buradan açıkça ilan ediyoruz: Başaramayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmaz, Cumhuriyet Halk Partisi geri adım atmaz.

Çünkü bu parti savaş meydanlarında kurulmuş, bedeller ödeyerek büyümüş, halkın bağrından çıkmış bir partidir. Bu partiyi masa başı kararlarla susturabileceğini sananlar, bu halkın hafızasını da mücadelesini de tanımıyor demektir.

"BİZLER GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İN VE PARTİMİZİN ALACAĞI HER KARARIN ARKASINDAYIZ"

Partililere ve yurttaşlara teşekkür eden Barış Yıldız, şöyle devam etti:

"Bugün burada bulunan her bir yurttaşımız, demokrasiye sahip çıkmanın onurunu taşımaktadır. Buraya gelerek bizlere güç veren tüm Malatyalılara teşekkür ediyorum. Sizler oldukça demokrasi yaşayacaktır. Sizler oldukça Cumhuriyet yaşayacaktır. Sizler oldukça hiçbir karanlık düzen bu ülkenin geleceğini teslim alamayacaktır."

Genel Başkanımız Özgür Özel bizlere güllerle döşenmiş bir yol vadetmedi. Biz bu yolun dikenli olduğunu biliyoruz. Baskının da tehdidin de iftiraların da farkındayız. Ama şunu herkes bilsin ki; ahlaki üstünlük de vicdani üstünlük de halkın desteği de bizimledir.

Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında duranlar; hukukun, demokrasinin ve Cumhuriyet'in yanında durmaktadır. Bugün susanlar ise bu karanlığa ortak olmaktadır.

Bizler Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve partimizin alacağı her kararın arkasındayız. Sonuna kadar yanındayız. Çünkü inanıyoruz ki bu ülke yeniden hukukla, adaletle ve demokrasiyle buluşacaktır. Bu karanlık düzen mutlaka sona erecek, halkın iktidarı mutlaka kurulacaktır.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ, TESLİM OLMAYACAĞIZ, SUSMAYACAĞIZ"

Bizim yolumuzda umutsuzluk yoktur. Çünkü biz bu ülkeye umut olmak için yola çıktık. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz: Gün, demokrasiye sahip çıkma günüdür. Gün, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkma günüdür. Gün, halkın iradesine sahip çıkma günüdür. Tüm Malatya'yı buraya, demokrasiye ve Cumhuriyet'e sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; sizler var oldukça Cumhuriyet Halk Partisi de demokrasi de yaşayacaktır. Boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız, susmayacağız. Yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."

CHP Hekimhan İlçe Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İktidar bu kararıyla kendi sonunu hazırladı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ve yöneticileri olarak yalnızca bir kişiyi tanırız; Genel Başkanımız Özgür Özel'i. Onun vereceği talimatlar bizim için emirdir. Bundan sonraki yolumuz da onunla beraberdir."

Biz, çıktığımız yolda bugüne kadar hiç kimseyi satmadık. Parti yöneticilerimizle birlikte iktidar yolunda da yine kimseyi satmayacağız, yine birlikte yol yürüyeceğiz."

Kaynak: ANKA