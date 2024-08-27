CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Belediyesine 7 iş makinesi tahsis etti

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Belediyesine bedelsiz olarak 7 iş makinesi tahsis etti.

Tahsisi gerçekleştirilen 2 kamyon ile birer kazıcı yükleyici, greyder, ekskavatör, su tankeri ve silindir belediyenin şantiyesine teslim edildi.

Şantiyede yapılan teslim töreninde konuşan Yıldızlı, Karamürsel Belediyesinin 47 yıl sonra yeniden CHP'ye geçtiğini belirterek, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık'ın vatandaşa daha iyi hizmet edebilmesi için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Çalık da halka en iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceklerini anlatarak, iş makinelerini ücretsiz tahsis eden Yıldızlı'ya teşekkür etti.

Teslim törenine, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, belediye personeli ve partililer katıldı.