CHP Kapalı Grup Toplantısı TBMM'de Yapıldı… Murat Emir: "Oy Birliğiyle Önemli Kararlar Aldık"

(ANKARA) - CHP'nin kapalı grup toplantısı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında TBMM'de yapıldı. Toplantıya, CHP Grup Başkanı Özgür Özel katılmadı. 80 milletvekilinin yer aldığı toplantının ardından Emir, "Önemli kararlar alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık" ifadelerini kullandı.

CHP Grubu, TBMM CHP Grup Salonu'nda basına kapalı toplandı. TBMM'ye saat 10.00'da gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, toplantıya katılmadı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in başkanlık ettiği toplantıda, 80'in üzerinde milletvekili yer aldı.

"SON KAPALI GRUP TOPLANTIMIZI YAPTIK"

CHP kurmayları, 15 dakika süren toplantıyı, "tamamen teknik bir çalışma" olarak tanımladı. Emir, toplantı çıkışında şunları söyledi:

"Son kapalı grup toplantımızı yaptık. Önemli kararlar alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken bir şey olursa zaten basın toplantısı veya Sayın Genel Başkanımızın bizzat bildireceği gelişmeler olursa onları bildireceğiz."

Milletvekillerinin toplu istifa edip etmeyeceği sorusunu yanıtsız bırakan Murat Emir, saat 13.30'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: ANKA